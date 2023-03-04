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華女賣琴詐騙案 鋼琴師也是受害者

洛杉磯訊
何豔萍給受害者開出的手寫借條。（圖：受訪者提供）
何豔萍給受害者開出的手寫借條。（圖：受訪者提供）

針對本報3月2日報導的華人女性業者何豔萍（Yanping He）涉嫌假賣鋼琴連環詐騙案件，文中受訪者們所提到的嫌犯男友歐文於2日聯繫本報，表示自己並非何豔萍男友，且也是詐騙的受害者之一。

本報3月2日的報導曾提及「受害者推斷歐文是安妮（何豔萍）的同夥，但歐文表示自己也是受害者」。對此，歐文指出，自己只是被何豔萍聘請來培訓班上鋼琴課的老師，他也曾借錢約2萬8000元給何豔萍，但目前只收回5000元，同時還被拖欠上課費。為了恪守老師的職責，歐文有在免費授課。歐文還表示，他不清楚何豔萍與他人的借貸關係，錢也不曾經由他手。

根據警方調查，在疫情期間，何豔萍以經營鋼琴買賣為名，向十餘位華人借款，多達近60萬元。當她被要求還款時，何豔萍開具虛假支票，無法兌現。目前尚不知曉何豔萍是故意拖欠，還是因做生意破產沒能力歸還。2月16日，奇諾岡（Chino Hills）警方以涉嫌欺詐重罪將何艷萍逮捕，21日，何豔萍在交保釋金後被釋放。

針對這起事件，記者嘗試聯繫何豔萍，但搜索她的微信號後查無此人。目前本案交由地方檢察官處理，受害者們仍在積極遞交證據，案件真相還待檢方調查。

華人 詐騙 微信

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