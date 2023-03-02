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洛杉磯5個最危險路口 中南部占4個

記者朱敏梓／洛杉磯報導
MoneyGeek根據數據，統計出了洛杉磯最危險的五個十字路口。（MoneyGeek）
MoneyGeek根據數據，統計出了洛杉磯最危險的五個十字路口。（MoneyGeek）

洛杉磯擁有超過7500哩的城市街道和數千個十字路口，其中許多街道由於多次發生傷亡事故，極其危險。個人理財網站MoneyGeek根據數據，統計出洛杉磯最危險的五個十字路口，令人驚訝的是，這些十字路口幾乎都集中在同一個區域。

MoneyGeek梳理了2020至2022年間導致傷亡的1萬3851份警方報告，發現全市共有86個十字路口至少發生十起傷亡事故。而最危險的十字路口都集中在一個區域：洛杉磯中南部；市中心以南的區域，從I-10到I-105附近，占據了五個最危險十字路口中的四個。

洛杉磯最危險的五個十字路口。（記者朱敏梓／製表）
洛杉磯最危險的五個十字路口。（記者朱敏梓／製表）

在所分析的交叉路口中，最糟糕的是S. Vermont Avenue和W. Florence Avenue，這兩個交叉路口於2020至2022年間共發生了19起事故，造成人員受傷。根據 MoneyGeek 的數據，洛杉磯最危險的五個十字路口是：S. Vermont Avenue 和 W. Florence Avenue；W. Manchester Avenue 和 S. Normandie Avenue；Victory Boulevard 和 Lindley Avenue；W. Manchester Avenue 和 S. Vermont Avenue；E. Manchester Avenue 和 Avalon Boulevard。

洛杉磯交通部 （LADOT)）表示，每年有200多人死於城市街道上的交通事故。MoneyGeek還發現，洛杉磯市中心的十字路口事故全市最多，有937起傷亡事故。

洛杉磯 Boulevard

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