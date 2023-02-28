華埠大聯盟創會就職 僑團政要雲集

到場嘉賓大合照。（記者劉子為/攝影）

美國洛杉磯華埠 大聯盟（Chinese Americans Unity Alliance）2月26日舉辦創會就職典禮暨春節聯歡宴會，創會主席馬樹榮宣佈就職。中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林、聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay）等嘉賓應邀出席。

26日早11點，典禮由一場熱鬧的舞獅活動拉開序幕，由柔功門醒獅團表演，現場熱鬧非凡。

洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮致詞時，對新老僑團的支持表示感謝，他相信各僑團的團結合作一定會帶來新氣象，為僑胞謀取更多福利。同時對蒙市槍殺案表達心痛之意，表示自己已努力參與到幫助槍殺案受害者的隊伍中。他並感謝到場嘉賓，特別是李春林副總領事和洛杉磯各政府官員，感謝他們給予僑團、僑胞們的支持與幫助。

中領館副總領事李春林表示，很開心受邀前來見證這一盛事，由衷地祝賀馬主席和成員們。他並對馬主席多年來為僑團熱心奔走的貢獻表示肯定，他相信「洛杉磯華埠大聯盟會在馬主席的帶領下，順應歷史潮流發展，加強自身建設，做中國發展的參與者，中美關係的促進者」。

聯邦眾議員趙美心也肯定馬主席為華埠和僑胞的貢獻，指出馬主席協助舉辦金龍大遊行、華人排球賽等有利於華人社區的活動，也在蒙市槍擊案後給予許多支持。

現場，趙美心並表彰馬樹榮等成員；華埠大聯盟也表彰了蒙市槍擊案的「奪槍英雄」蔡班達。在嘉賓發言後，華埠大聯盟還準備了舞蹈、變臉等精彩表演。