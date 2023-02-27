胡佛研究院攜20學者重探抗戰史：日軍敗因缺少制衡

史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君。（記者楊青╱攝影）

由史丹福大學 胡佛研究院牽頭，來自世界多國20位專家學者共同參與為期九年的中日戰爭研究告一段落，三卷超過100萬字的研究報告近期在台灣出版。研究召集人暨報告總編、史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君表示，研究顯示，當時國強兵強的日本 在對華戰爭中慘敗，是因為日本的政治制度缺少對軍隊的制衡，導致被日軍一意孤行，尤其在戰爭打紅眼之後，明知山有虎偏向虎山行，最終落入蔣介石持久戰大策略泥潭。

作為胡佛研究院兩蔣日記主要整理者之一，郭岱君表示，過去十年當中陸續開放兩蔣日記，2005年開放蔣介石日記，兩年前開放蔣經國日記，這些檔案的開放，特別是蔣介石作為主宰中國決策將近60年的歷史人物，他的日記對大家了解20世紀中華民族政治、外交、經濟、社會、軍事以及國際關係等等都有重大突破，同時顛覆了很多傳統的記載和說法。

新研究回答70年來謎團

老蔣日記開放後，美國、日本、俄國的相關檔案也相繼出爐。與此同時，很多學者達成共識，認為從二戰至今70多年中的一些重大議題，日記始終沒有說清楚來龍去脈，所以大家決定一起攜手，跳出民族主義以及意識形態框框，重新探討這場戰爭。20位研究人員中包括六位日本學者，其中有日本最知名的近代史教授、東京大學的加藤陽子。

郭岱君表示，新研究回答了很多70年沒有得到完滿答案的疑問，包括日本當時那麽強大，為什麼最後輸掉了這場戰爭？中國這麼疲弱貧窮落後且四分五裂，為什麼沒有輸？美國的兩個原子彈投與不投，會不會造成太平洋戰爭一樣的結果？中共在日華戰爭中成長而且是戲劇性巨幅的成長是什麼原因？等等。

郭岱君表示，研究顯示，在太平洋戰爭之前，中華民族獨自抗戰五年。日本當時出兵中國時，曾時跟天皇保證「只三個月，我們就把部隊撤回來」，日本最初的計畫是要控制中國的所有資源和港口，但是在1941年12月7日之前，中日打了五年的戰爭，日本卻未能把中國打垮。

日本國防白皮書在1930年代的假想敵，陸軍是俄國，海軍是太平洋對岸的美國。對中國，日本的政策是，利用支那割據，分而治之。然而，日本成也在軍，敗也在軍，當時日本陸軍和海軍均已非常強大，且兩軍互別苗頭，但卻無政府可與制衡。

面對日軍的膨脹，蔣介石早早就預言戰爭避免不了，同時早早將戰場設在上海，一來上海和江南是他的地盤，另外中國南方的水鄉澤國日軍坦克寸步難行，從1935年，蔣介石就開始沿著黃浦江的入口建置各種碉堡，準備迎戰日軍。

日軍以為中國軍隊很弱，但是沒想到蔣介石將中央軍聚集在上海，日軍碰到硬石頭，只能不斷增兵，先後三次大增兵，最後還被迫從華北調兵南下。而中國方面，蔣介石部隊在上海激戰三個禮拜，死傷慘重，始終讓日軍無法在黃浦江登陸，蔣英勇抗戰激發了全國人民的抗日熱情，各地援軍紛紛前來，75萬軍民聯合抗日，上海打了整整90天。雖然中方軍隊最後是戰敗，但是沒有投降，也不和談。

日軍打紅眼 陷持久戰泥潭

淞滬之戰之後，日本已意識到不能再打，但前線日軍已打紅了眼。之後攻打南京。南京大屠殺之後，兩邊和談已不可能。

南京大屠殺之後，日軍繼續沿著長江打，卻恰恰陷入了蔣介石「誘日軍南下，順長江仰攻」持久戰大戰略。日軍就被蔣介石的軍隊一步步地拖進來，最終踏入了蔣介石「拖」戰略的泥潭之中。日軍最後人越走越少，最後勉強動員40萬兵力攻打武漢 ，結果武漢打了六個月，死傷非常大，因疫病就達2萬多人死亡。日軍雖然拿下武漢，拿到的卻是一座已經轉移完畢的空城。武漢戰役之後，日軍就很少有超過10萬人的大戰。日軍自己也知道打不動了。

郭岱君表示，她計畫今年6月將再次來洛，舉辦「重探抗戰史」研討會，介紹蔣介石抗戰史的最新研究。