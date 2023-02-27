我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

胡佛研究院攜20學者重探抗戰史：日軍敗因缺少制衡

記者楊青╱洛杉磯報導
史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君。（記者楊青╱攝影）
史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君。（記者楊青╱攝影）

史丹福大學胡佛研究院牽頭，來自世界多國20位專家學者共同參與為期九年的中日戰爭研究告一段落，三卷超過100萬字的研究報告近期在台灣出版。研究召集人暨報告總編、史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君表示，研究顯示，當時國強兵強的日本在對華戰爭中慘敗，是因為日本的政治制度缺少對軍隊的制衡，導致被日軍一意孤行，尤其在戰爭打紅眼之後，明知山有虎偏向虎山行，最終落入蔣介石持久戰大策略泥潭。

作為胡佛研究院兩蔣日記主要整理者之一，郭岱君表示，過去十年當中陸續開放兩蔣日記，2005年開放蔣介石日記，兩年前開放蔣經國日記，這些檔案的開放，特別是蔣介石作為主宰中國決策將近60年的歷史人物，他的日記對大家了解20世紀中華民族政治、外交、經濟、社會、軍事以及國際關係等等都有重大突破，同時顛覆了很多傳統的記載和說法。

新研究回答70年來謎團

老蔣日記開放後，美國、日本、俄國的相關檔案也相繼出爐。與此同時，很多學者達成共識，認為從二戰至今70多年中的一些重大議題，日記始終沒有說清楚來龍去脈，所以大家決定一起攜手，跳出民族主義以及意識形態框框，重新探討這場戰爭。20位研究人員中包括六位日本學者，其中有日本最知名的近代史教授、東京大學的加藤陽子。

郭岱君表示，新研究回答了很多70年沒有得到完滿答案的疑問，包括日本當時那麽強大，為什麼最後輸掉了這場戰爭？中國這麼疲弱貧窮落後且四分五裂，為什麼沒有輸？美國的兩個原子彈投與不投，會不會造成太平洋戰爭一樣的結果？中共在日華戰爭中成長而且是戲劇性巨幅的成長是什麼原因？等等。

郭岱君表示，研究顯示，在太平洋戰爭之前，中華民族獨自抗戰五年。日本當時出兵中國時，曾時跟天皇保證「只三個月，我們就把部隊撤回來」，日本最初的計畫是要控制中國的所有資源和港口，但是在1941年12月7日之前，中日打了五年的戰爭，日本卻未能把中國打垮。

日本國防白皮書在1930年代的假想敵，陸軍是俄國，海軍是太平洋對岸的美國。對中國，日本的政策是，利用支那割據，分而治之。然而，日本成也在軍，敗也在軍，當時日本陸軍和海軍均已非常強大，且兩軍互別苗頭，但卻無政府可與制衡。

面對日軍的膨脹，蔣介石早早就預言戰爭避免不了，同時早早將戰場設在上海，一來上海和江南是他的地盤，另外中國南方的水鄉澤國日軍坦克寸步難行，從1935年，蔣介石就開始沿著黃浦江的入口建置各種碉堡，準備迎戰日軍。

日軍以為中國軍隊很弱，但是沒想到蔣介石將中央軍聚集在上海，日軍碰到硬石頭，只能不斷增兵，先後三次大增兵，最後還被迫從華北調兵南下。而中國方面，蔣介石部隊在上海激戰三個禮拜，死傷慘重，始終讓日軍無法在黃浦江登陸，蔣英勇抗戰激發了全國人民的抗日熱情，各地援軍紛紛前來，75萬軍民聯合抗日，上海打了整整90天。雖然中方軍隊最後是戰敗，但是沒有投降，也不和談。

日軍打紅眼 陷持久戰泥潭

淞滬之戰之後，日本已意識到不能再打，但前線日軍已打紅了眼。之後攻打南京。南京大屠殺之後，兩邊和談已不可能。

南京大屠殺之後，日軍繼續沿著長江打，卻恰恰陷入了蔣介石「誘日軍南下，順長江仰攻」持久戰大戰略。日軍就被蔣介石的軍隊一步步地拖進來，最終踏入了蔣介石「拖」戰略的泥潭之中。日軍最後人越走越少，最後勉強動員40萬兵力攻打武漢，結果武漢打了六個月，死傷非常大，因疫病就達2萬多人死亡。日軍雖然拿下武漢，拿到的卻是一座已經轉移完畢的空城。武漢戰役之後，日軍就很少有超過10萬人的大戰。日軍自己也知道打不動了。

郭岱君表示，她計畫今年6月將再次來洛，舉辦「重探抗戰史」研討會，介紹蔣介石抗戰史的最新研究。

日本 武漢 史丹福大學

上一則

擬禁飛俄領空 洛航線無差 美東飛中國變18小時

下一則

加州今年降雪量 近平均值2倍

延伸閱讀

傳承3代 夏威夷知名彩虹刨冰 歡慶72周年

傳承3代 夏威夷知名彩虹刨冰 歡慶72周年
大仁說財經／30年未調薪 日本勞工平常心？

大仁說財經／30年未調薪 日本勞工平常心？
本土社團拒蔣萬安 決定自辦228活動

本土社團拒蔣萬安 決定自辦228活動
遭拒合辦228 蔣萬安：傾聽面對 還原歷史真相促和解

遭拒合辦228 蔣萬安：傾聽面對 還原歷史真相促和解
蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？

蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？
張學良，「中國人」， 是條漢子！（下）

張學良，「中國人」， 是條漢子！（下）

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

2023-02-20 02:20
暴風雨圈即將登入南加州，國家氣象局預測冬季最冷的一天將會是週四23日。（圖片來源：國家氣象局官方推特）

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

2023-02-19 18:22

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知