搶供電力 洛城水電局維修工受重傷

南加州多個地區停電，一名洛杉磯水電局的維修人員在試圖恢復電力時不慎受傷。（取材自洛杉磯水電局）

洛杉磯 水電局（Los Angeles Department of Water and Power）26日表示，由於連日大雨，洛杉磯多個地區停電。洛杉磯水電局派遣維修小組前往聖費南度（San Fernando Valley）處理停電問題，一位維修人員在大風大雨的影響下不慎身受重傷。

洛杉磯水電局經理亞當斯 （Martin Adams）表示，該名受重傷的員工是不被看見的英雄，他為了能讓上千名用戶恢復電力，將性命放在危險當中。他還表示，員工和用戶的安全是洛杉磯水電局的首要工作，全部的人員都在為他祈禱，希望他能度過難關。

洛杉磯水電局數據顯示，約5萬家庭自24日因暴風雨還有倒下的樹木面臨停電，直到26日中午都尚未恢復。他們表示，在這段期間維修人員要讓電力恢復的時間從12小時至24小時，延長至一到兩天。因為工作人員在暴雨、狂風的危險環境下行動不便，而有些地區還須先清除被風吹倒的樹木，才能開始維護的工作。

洛杉磯水電局感謝受影響用戶的耐心，提及遇到停電時要注意應急措施。例如，使用手電筒而非蠟燭；將家中所有的電源開關都關閉只留下一個，以便在恢復電力時能立即發現；緊閉家中冰箱的大門，來保持食物的新鮮；還有，在電力恢復之後重置電閘來啟動電源。

愛迪生電力公司（Edison）發布的南加州 停電地圖顯示，有33個區域因天氣因素導致停電，預計有近5000個洛杉磯縣（LA County）的家庭受影響。在橙縣（Orange County）也有五個地區停電，約有1300個家庭在黑暗中度過周末。