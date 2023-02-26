防範青少年約會暴力 家長宜和孩子多溝通 不羞辱不責備

橙縣青少年親密關係受害人Ana Campos。（記者楊青/攝影）

少數族裔媒體中心24日舉辦主題為「青少年約會暴力防範」的討論會，多位年齡在15至19歲之間的約會暴力受害人分享了他們的親身經歷，他們有親密關係的被霸凌 者，也有公交捷運 强暴案受害人。青少年親密關係問題專家表示，開誠佈公與孩子們討論青少年時期的親密關係、讓孩子們勇於與自己的家長和值得信賴的成年人探討青少年階段的親密關係，是預防青少年親密關係暴力的關鍵。

加州青少年夥伴關係與終止暴力犯罪組織負責人Megan Tanahashi表示，美國大約有三分之一年輕人不同程度經歷過青少年約會暴力，雖然學校有性教育課程，但很少有人教導青少年如何建立健康的親密關係，很多青少年也不知如何鑑別親密關係的界限，更不知道如何結束不健康的親密關係。 在很多情況下，孩子在青少時期出現的親密關係被家長們視為禁忌，以至於孩子出現問題後不敢求助，而青少年時期所經歷的親密關係中的暴力和霸凌，可能影響一生，值得家長和社會關注。

加州青少年夥伴關係與終止暴力犯罪組織負責人Megan Tanahashi。（記者楊青/攝影）

來自橙縣17歲的Ana Campos是親密關係的受害人和倖存者。她表示，自己曾經處於一段非同尋常的暴力的親密關係中，當時完全被愛情衝昏頭腦，沒有意識到危險就在自己身邊。當時她的妹妹告誡，她的男朋友心理很不健康，控制欲非常强，一直偷看她的手機，監視她的一舉一動，常常因為無端的懷疑而大發雷霆。Campos說，她當時還認為對方是愛她關心她，但後來發生到拳脚相加，甚至生命受到威脅。

Campos表示，她和很多青少年一樣，深受社會潮流的影響，不知道如何鑑別對方的暴力預警信號，甚至認為虐待也是一種浪漫，比如某些電影將強暴浪漫化，給人很多誤導。

她表示，青少年在親密關係中遭遇的暴力，不僅是肢體上的，還有語言上的霸凌，對青少年的心理影響都很大。她自己就接受了兩年的心理輔導，才慢慢從陰影中走出來。

洛杉磯 聯合學區高中生、16歲的Maya Henry表示，她的同學中很多人經常說，如果你能找到真愛，才是奇怪。小小年齡這種普遍的認知是很奇怪的事情，但因為太多的同齡人經歷過不健康不愉快的親密關係，很多人對找到真愛表示懷疑。

洛杉磯一所高中的親密關係受害人Maya Henry。（記者楊青/攝影）

她說，我的七個朋友都曾因為不健康的親密關係而失蹤。她本人就曾經在公共捷運上不止一次受到性騷擾。現在，她已學會上公共捷運之前將自己包裹得嚴嚴實實，也不會在派對聚會上，離開原位後再喝同一杯飲料。儘管知道如何保護自己，她還是希望家長和社會更多瞭解暴力的親密關係對青少年的傷害，因為不健康甚至暴力的親密關係永遠剝奪一個人的純真和安全感。

洛杉磯公民委員會專員路易斯指出，很多家長不贊成孩子未成年之前就有親密關係，所以他們不想觸及和談論這種話題，造成孩子面臨問題時不知所措，最終導致自己受傷。

洛杉磯公民委員會專員安迪．路易斯。（記者楊青/攝影）

她認為，和家長們當年相對保守和封閉的成長環境不同，現在青少年面對的是更加開放和多元的社會，孩子們也更加早熟，避而不談青少年的親密關係，絕對不是解決問題的好方法。相反，如果父母以愛護和接納的方式和孩子們談論這個話題，不羞辱，不責備，不讓孩子有負罪感，孩子就會與你溝通，所有挑戰都可以防患於未然。