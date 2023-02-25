全國油價頻降 南加油價卻已連漲23天

南加州地區汽油價格連續第23天上漲，24日，大洛杉磯地區的普通汽油平均每加侖為4.837元，比四天前最高峰的4.812元再漲2.5分。（記者楊青/攝影）

南加州 地區汽油價 格連續第23天上漲。24日，大洛杉磯 地區的普通汽油平均每加侖為4.837元，比四天前已達到的12月5日以來最高峰的4.812元再漲2.5分。

根據汽車俱樂部AAA的報告和石油價格數據，從2月1日至24日的23天中，洛杉磯縣的普通汽油均價上升27.3分，過去一周上升六分，過去一個月上升31.3分。去年同期洛杉磯縣的汽油價格已高得讓人受不了，但24日的汽油均價比去年同日再高出1.5分。

2022年，洛杉磯縣的汽油價格創下數十年罕見紀錄，普通汽油每加侖高達6.494元。從最高紀錄到10月5日之間，汽油價格一度下跌1.682元。但好景不長，從12月5日開始整個南加州的汽油價格又開始上漲。

橙縣普通汽油均價在過去的23日天中則是21次上漲，24日當地普通汽油均價4.807元，達到去年12月2日以來最高峰，過去23日天上漲31.2分，過去一周内漲價6.5分，一個月内漲價35.3分，比去年同日每加侖再漲半分錢。