持球棒襲西裔商販 企業二代華男道歉

Kenny Ho持球棒威脅西裔商販離開。（網路截圖）

北加州 一名華人 男子持棒球棒襲擊西裔商販的視頻近日在網路發酵，引發輿論譴責。 2月22日，肇事者Kenny Ho就該事發布一封致歉信，對自己的行為感到懊悔和羞愧，並向社區中受此事影響的人們道歉。

該事件發生於2月18日早晨，身為家族汽修廠二代負責人的Kenny Ho，當時手持球棒威脅西裔商販Sanchez離開，並不時敲擊他的攤位和皮卡。 Kenny Ho還呵斥西裔商販的行為違法，並拿起燃燒劑揚言要點燃攤位。所有這一切都被視頻記錄下來。視頻曝光後，大量網友湧入Kenny Ho家族企業的網絡頁面和社交媒體帳號留言，譴責Kenny Ho的暴力行為。

Kenny Ho在致歉信中表示，他無法解釋或為自己的行為辯護，但他強調，他始終秉承著家庭灌輸的尊重和體諒他人的態度對待他人，直至事發前也一直如此。然而，他在這次事件中卻未能做到，對此他感到非常抱歉和羞愧，並保證以後絕不會再以這種方式處事。

Kenny Ho還提到，他的父親在44年前移民 到這個國家創辦家族企業，父親所經歷的困難以及對家人和企業的責任感一直是他的榜樣。雖然他認為該攤位違反了分區法規（zoning laws），並對公共安全產生負面影響。但他對自己使用「非法」一詞表示遺憾，這可能會被誤解或給他人帶來痛苦。