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洛市前華裔副市長陳紓樺涉貪案 律師：沒違法

洛杉磯訊
陳紓樺面臨十幾項刑事指控，包括共謀詐欺、賄賂、欺詐和對聯邦探員撒謊等。圖左為陳紓樺，右為惠薩。(洛杉磯市府網站)
陳紓樺面臨十幾項刑事指控，包括共謀詐欺、賄賂、欺詐和對聯邦探員撒謊等。圖左為陳紓樺，右為惠薩。(洛杉磯市府網站)

洛杉磯市前華裔副市長陳紓樺（Raymond Chan）貪污腐敗的庭審21日舉行，該案和洛杉磯市前市議員惠薩（José Huizar）受賄賂的案件緊密相關。

陳紓樺面臨十幾項刑事指控，包括共謀詐欺、賄賂、欺詐和對聯邦探員撒謊等，陳紓樺現年66歲，住在蒙特利公園市（Monterey Park），他被檢察官形容為洛市第14選區內「不良團體」的成員之一。該團體以前以前市議員惠薩為首，進行接受賄賂在內的多種犯罪，利用職權給房地產開發商提供便利。

前洛杉磯市第14區議員惠薩1月向洛杉磯聯邦法院認罪，承認自己利用在市政廳的地位接受賄賂，並在報稅上作假，惠薩將面臨九至14年的牢獄之刑。

陳紓樺2016到2017年期間擔任主管洛杉磯市經濟開發的副市長，他被指控通過幫官員親屬安排就業賄賂城市官員。陳紓樺的律師Harland Braun否認陳違反任何法律，稱陳是一名誠實的前公職人員，「他只是一個無辜的旁觀者，被捲入了這場大型受賄的案件中」。

陳紓樺出生在中國海南，六個月大時和父母搬遷至香港，16歲前往加拿大攻讀物理學士，隨後在洛杉磯取得結構工程的學士，畢業後進入洛杉磯市政廳服務。

陳紓樺為洛杉磯市工作近30年，有28年時間在建築安全局（Department of Building and Safety）度過，並一度擔任該局的最高行政人員，該部門主要負責審查建築計畫和檢查建工項目。陳紓樺2017年退休時，時任洛市市長賈西提 (Eric Garcetti)曾表彰他，稱他是「令人信服的公務員」，有助城市發展。

根據法庭文件，政府將在起訴陳紓樺的案件中傳喚十多名證人，包括惠薩的妻子 Richelle Rios。Rios將被質問對於惠薩的職務和權力了解多少，是否知道丈夫和他人進行的生意，以及是否曾幫助惠薩洗錢。

此前，針對惠薩、陳紓樺和其團伙的兩次審判皆以定罪告終。惠薩的一項主要罪名是從來自中國的深圳新世界房地產公司處獲得100萬美元賄賂金，以批准該公司在洛杉磯市建立一座77層大樓。

洛杉磯 房地產 蒙特利公園市

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