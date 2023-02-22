「星期二早晨」關加州37分店 消費者有機會撿便宜

受經濟持續低迷影響，多年來頗受不少家庭主婦青睞的折扣居家商品店星期二早晨（Tuesday Morning Corp.），將關閉其全國263家分店，加州部分分店很快熄燈，主婦們有機會撿便宜。（星期二早晨提供）

受經濟持續低迷影響，多年來頗受不少家庭主婦青睞的折扣居家商品店「星期二早晨」（Tuesday Morning Corp.），將關閉全國263家分店，加州 共37家分店將熄燈，其中31家很快進入清盤，主婦們有機會撿便宜。

作為全國最受歡迎的居家用品折扣店之一Home Good的二級零售店，星期二早晨在加州各地的分店尤其受到傳統美國主婦們的歡迎。不過隨著該公司本月初宣布公司近年運營和收益持續不良，加州將被迫關閉37家分店。

總部位於達拉斯的「星期二早晨」本周表示，在全國被迫關閉的263家分店，都是因為當地太少人光顧，營收很差。

「星期二早晨」首席執行官Andrew Berger在本周發布的聲明中表示，關閉全國超過半數無利可圖和表現不佳的分店，是希望擺脫極其沉重的債務負擔，讓其他分店能夠繼續生存。幸運的是，目前得到Invictus Global Management高達5150萬元的債務人資產承諾，以支持破產 程序期間的運營。

「星期二早晨」在全國40個州擁有487家門店，全職員工1600人，還有約4700名兼職員工。

據MarketWatch稱，星期二早晨此前曾在2020年5月申請第11章破產保護，當時關閉了200家門店。

加州計畫關閉的37家分店中，31家將很快進入最後清盤，所有商品將大折扣甩賣。洛杉磯地區近期很快熄燈的分店包括：Glendora（1000 E Rte 66, Glendora East Shopping Center, Glendora, CA 91740）、Granada Hills（18040 Chatsworth Street, Granada Hills Town Center, Granada Hills, CA 91344）、La Verne（2139 Foothill Boulevard , Village La Verne, La Verne, CA 91750）、Woodland Hills（22950 Victory Blvd, Pride Center, Woodland Hills, CA 91367）、Torrance（23855 Hawthorne Boulevard, Torrance, CA 90505）、Lakewood（5432 Woodruff Ave., Lakewood Marketplace, Lakewood, CA 90713）、Santa Monica（901 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90401）。