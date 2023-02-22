洛市網紅餐廳 成Netflix熱門電影拍攝地

餐廳就像一個被透明玻璃包裹的「溫室花園」。（記者朱敏梓／攝影）

位於洛杉磯 韓國城LINE 酒店的「溫室花園」餐廳Openaire，一直以來都是廣受歡迎的網紅餐廳，最近更是連續成為兩部熱門Netflix電影 「你們這些人」（You People）和「換屋假期」（Your Place or Mine）的取景地。

Openaire位於LINE酒店的二樓，餐廳就像一個被透明玻璃包裹的「溫室花園」，各種綠植吊掛在玻璃尖頂上，陽光穿過玻璃照進餐廳，像是置身於綠色的「氧吧」中，美輪美奐。如此浪漫的環境，作為愛情電影的熱門取景地，也就不足為奇了。

餐廳裡都是綠植。（記者朱敏梓／攝影）

在電影「你們這些人」裡，出現過許多洛杉磯的地點，例如Melrose Place 的 Alfred Coffee、馬里布 Calamigos Ranch 的 Redwood Room等，但Openaire 無疑是其中的佼佼者。在Openaire，主角Ezra Cohen和他的新戀人、非裔好萊塢造型師Amira Mohammed進行了第一次約會。

Netflix電影「你們這些人」（You People）和「換屋假期」（Your Place or Mine）都在這裡取景。（Netflix）