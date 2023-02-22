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洛杉磯歌劇院將演出「山海經」 華人可期待

記者張宏／洛杉磯報導
歌劇院今年推出的表演，讓南加喜愛歌劇的民眾可一飽眼福和耳福。（記者張宏／攝影）
歌劇院今年推出的表演，讓南加喜愛歌劇的民眾可一飽眼福和耳福。（記者張宏／攝影）

疫情結束，洛杉磯歌劇院（LA Opera）20日推出今年華麗的第38季演出名單，帶來諸如「唐璜」、「塞維利亞的理髮師」、「山海經」、「圖蘭朵」和「茶花女」等一系列表演，讓南加喜愛歌劇的民眾一飽眼福和耳福。

洛杉磯歌劇院董事會主席Keith R. Leonard, Jr.表示，疫情結束後越來越多歌劇愛好者回歸劇院，最近觀看「費加羅婚禮」的觀眾絡繹不絕，來觀看洛杉磯歌劇院演出的新人觀眾數量創歷史新高，且更加多樣化。為了響應這樣的變化，歌劇院今年推出的一系列演出內容既有像「唐璜」、「塞維利亞的理髮師」、「圖蘭朵」這樣的傳統歌劇曲目，也有美國1號公路/矮人（Highway 1, USA/The Dwarf）、「山海經」，及描述墨西哥文化的「El Último Sueño de Frida y Diego」這樣的作品。

對於華人觀眾來說，尤其值得一提的是，即將在明年4月演出的「山海經」（The Book of Mountains and Seas），作曲家/編劇黃若以公元前四世紀的山海經為靈感，通過人類與自然世界的現代關係，來講述對環境的尊重和敬畏感。 演出由12名歌手、兩名打擊樂手和六名木偶師組成引人入勝的聲樂劇。

為了吸引不同族群觀眾，歌劇院還推出不同的票務折扣組合，如經典的六場主舞台歌劇套餐，包括六場主舞台歌劇，提供免費香檳、帶朋友打折門票和鎖定價格等福利，還有在4月10日之前購買可享受額外5%折扣等。

詳情請登錄www.laopera.org查詢。

洛杉磯歌劇院（LA Opera）20日推出今年華麗的第38季表演名單。（記者張宏...
洛杉磯歌劇院（LA Opera）20日推出今年華麗的第38季表演名單。（記者張宏／攝影）

歌劇 洛杉磯 疫情

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