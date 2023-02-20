華人看氣球事件 有指美借題發揮 有說中國未顯氣概

美國國務卿布林肯18日在慕尼黑安全會議期間，與中國中央外事辦主任王毅會晤。中國學者稱，雙方都想讓「氣球 事件」告一段落。對此，南加 社區一些華裔人士表示，氣球事件是美國部分勢力借題發揮，最終會大事化小；還有華人認為，中方在處理方式上未表現大國氣概。

奇諾岡僑界人士廖偉民表示，所謂高空氣球事件，是美國針對中國的老一套做法。也是美國一些主流媒體配合右翼勢力在亂搞，是「沒事找事、借題發揮」，目的是以此渲染拜登 總統執政能力很差，無能力解決中國威脅，讓拜登總統連任的想法破滅。最終這件事情不會再繼續發酵，大事化小。

美華總前會長李社潮認為，目前能夠確定的是進入美國領空的氣球被擊落，中國表示只是用於氣象科研，是誤入美國領空。但美國方面雖然稱為間諜氣球，但也認為對美國並無實質威脅。中美高層正就此事進行溝通。最終還是要用事實說話。但關鍵是並沒有造成危害美國的後果，這是一個底線。所以作為華人，希望不要因為此事讓美中關係進一步惡化，兩國領導人應該以妥善方式處理好這次危機。

作家乃楓表示，無論是氣球、飛艇或者其它什麼，無論是何種目的，都不應該在未經允許情況下，以任何理由，跑到另一國家的領空。舉個簡單通俗的例子，他人在自己宅內洗澡，某人扒窗子向裡面張望，被人抓個正著。你說沒偷看，那你扒窗子做什麼？乃楓認為，最好的解決美中兩國氣球糾紛辦法，就是中方今後努力避免類似情況發生。至於氣球到底是用於什麼目的，大家不言自明。

社區評論員郭樹人表示，中美雙方在處理高空氣球事件，都要互相拿出事實證據。美國做事雖然不是盡善盡美，但政府是受到各方面監督的。現在要評估氣球事件對美國造成實質性的負面影響還為時尚早，但氣球事件的直接結果就是為中美關係「火上澆油」。因為這個事件，美國普通居民都群情沸騰，非常關心，加深了西方國家對中共政府的不信任。

南加一位不具姓名的新移民僑領表示，中國作為一個負責任的世界大國，在處理與他國糾紛時，要用事實說話，切不可如普通鄰居打架一樣，在拿不出證據時互相指責，採取打嘴仗的做法。美國軍方已經將中國高空氣球擊落，掌握了證據，那麼既然中國方面提出美國也有高空氣球進入領空，那就也打下來，呈現證據在世人面前。如果沒有打下來，就是撒謊。如果是真的做錯了，自己的氣球到了別國的領空，那就道個歉，確實是操作失誤，保證今後不會發生。所以，從中方處理與美方汽球糾紛事件，可以看出中方處理方法令人不解，並沒有表現一個大國的氣概。