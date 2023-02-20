Chipotle新餐廳Farmesa 提供健康餐食

Farmesa以美味的蛋白質、蔬菜、穀物和蔬菜為特色，專為那些想要更健康的快餐選擇的顧客打造。（Chipotle）

連鎖速食店Chipotle宣布，將在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）第三街長廊（Third Street Promenade）開設全新餐廳Farmesa，該餐廳打造一種創新概念，以美味的蛋白質 、蔬菜 、穀物和蔬菜為特色，滿足想要更健康快餐顧客的需求。

Farmesa將供應各種碗裝快餐（Bowl），價格從11.95元到16.95元不等。 每個碗都會有一種蛋白質、綠色或穀物、五種醬汁和一種澆頭（dressing）選項。 Farmesa還將推出限量版菜單，以幫助餐廳團隊學習各種烹飪技術，並最大限度地提高食品供應量。 完整菜單將包括經典聖瑪麗亞式烤三尖牛排（Santa Maria-Style Grilled Tri-Tip Steak）、香料混烤脆皮帝王鮭、生土豆、金甜菜、花椰菜和紅薯片等。Farmesa 還將提供100%認證的有機、非轉基因和全天然飲料以及純淨水和蘇打水。

該餐廳將於2月晚些時候試營業，然後在3月正式亮相。試營業期間將提供有限食品，完整菜單將在開幕式上揭曉。民眾要從Farmesa訂購食品，可以前往位於聖莫尼卡第三街1315 號的Kitchen United Mix餐廳，或通過 Kitchen United網站、Door Dash或Uber Eats訂購。