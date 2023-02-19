台美商會迎紀欽耀處長履新 募25萬賑災
北美洲台灣商會和洛杉磯台美商會16日舉辦聯合記者會，歡迎駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀履新，同時為「土耳其賑災」捐款，目前北美已募集25萬元善款。
紀欽耀受到商會會員們熱烈歡迎，他表示，一直很敬佩企業家，促進國家經濟發展，提供民眾就業機會。洛杉磯台美商會現有的500多名會員都是商界精英，他很樂見台美商會組織壯大，凝聚更強的能量。
洛杉磯台美商會會長吳宣蓉表示，商會成立於1980年，期間成員從一代到二代，二代有創業人士也有大企業高管，大家都是通過商業為社會貢獻力量。疫情之後商會增加了很多年輕人，未來將有更大發展。
對於土耳其地震捐款事宜，北美洲台灣商會會長吳東昇表示，天災地變，世事無常，規模7.8強震重創土耳其及敘利亞，地震強度幾乎是台灣921地震的兩倍，目前死亡人數已經超過4萬5000人，災情實在慘不忍睹。基於人道及關愛全人類之心，北美洲台灣商會聯合總會與洛杉磯台美商會啟動募款工作，本著「人飢己飢、人溺己溺」的慈悲胸懷，齊力展現愛心伸援，不管捐款或必需物資的財力協助，定能幫助在地球彼端的災民，
他說，當初台灣九二一大地震發生時，土耳其迅速派遣救援隊來台。如今朋友有難，定是振臂高呼，萬方馳援。目前全美已募得25萬元，大家如有意捐款可通過支票和Zelle捐款兩種方式。捐款支票抬頭是TCCNA，請註明「土耳其震災」，郵寄地址是10440 S DeAnza Blvd. #D4, Cupertino, CA 95014， Attn: TCCNA Foundation。請在支票上另寫上您的電郵地址，以便寄發501(c)3免稅收據。
如果通過Zelle捐款，設定時請選Business Recipient，電郵是[email protected]，名字是TCCNA，也請註明「For Turkey and Syria」。並另請電郵至[email protected]告知捐款人姓名及地址，以便寄發501(c)3免稅收據。
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