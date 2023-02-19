台美商會迎紀欽耀處長履新 募25萬賑災

北美洲台灣商會和洛杉磯台美商會數十名代表歡迎駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（前排中）履新。（記者張宏／攝影）

北美洲台灣商會和洛杉磯 台美商會16日舉辦聯合記者會，歡迎駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀履新，同時為「土耳其賑災」捐款，目前北美已募集25萬元善款。

紀欽耀受到商會會員們熱烈歡迎，他表示，一直很敬佩企業家，促進國家經濟發展，提供民眾就業機會。洛杉磯台美商會現有的500多名會員都是商界精英，他很樂見台美商會組織壯大，凝聚更強的能量。

洛杉磯台美商會會長吳宣蓉表示，商會成立於1980年，期間成員從一代到二代，二代有創業人士也有大企業高管，大家都是通過商業為社會貢獻力量。疫情之後商會增加了很多年輕人，未來將有更大發展。

對於土耳其地震 捐款事宜，北美洲台灣商會會長吳東昇表示，天災地變，世事無常，規模7.8強震重創土耳其及敘利亞，地震強度幾乎是台灣921地震的兩倍，目前死亡人數已經超過4萬5000人，災情實在慘不忍睹。基於人道及關愛全人類之心，北美洲台灣商會聯合總會與洛杉磯台美商會啟動募款工作，本著「人飢己飢、人溺己溺」的慈悲胸懷，齊力展現愛心伸援，不管捐款或必需物資的財力協助，定能幫助在地球彼端的災民，

他說，當初台灣九二一大地震發生時，土耳其迅速派遣救援隊來台。如今朋友有難，定是振臂高呼，萬方馳援。目前全美已募得25萬元，大家如有意捐款可通過支票 和Zelle捐款兩種方式。捐款支票抬頭是TCCNA，請註明「土耳其震災」，郵寄地址是10440 S DeAnza Blvd. #D4, Cupertino, CA 95014， Attn: TCCNA Foundation。請在支票上另寫上您的電郵地址，以便寄發501(c)3免稅收據。