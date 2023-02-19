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紀欽耀首訪旅館公會 讚外交典範

記者張宏／洛杉磯報導
南加州台灣旅館同業公會17日歡迎駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（前排左四）上任後的首度蒞臨拜訪。（記者張宏／攝影）
南加州台灣旅館同業公會17日歡迎駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（前排左四）上任後的首度蒞臨拜訪。（記者張宏／攝影）

南加州台灣旅館同業公會17日歡迎駐洛杉磯經文處處長紀欽耀上任後的首度拜訪，紀欽耀感謝旅館公會多年來為僑民外交所作的努力。

紀欽耀表示，旅館公會是南加四大僑團之一，創立於1974年，歷經49年見證了台灣僑胞在美國發展的歷史。如今旅館公會已擴展有逾400個旅館及一般會員的組織。旅館公會積極活躍於僑界和社團，不僅為行業業者提供專業講座訓練、聯合其他社團舉辦活動、同時在慈善募款等方面是一馬當先，是支持政府促進僑民外交的典範。

經文處處長紀欽耀（中）和會長張郁芬（右）、理事長許清松交換了禮物。（記者張宏／攝...
經文處處長紀欽耀（中）和會長張郁芬（右）、理事長許清松交換了禮物。（記者張宏／攝影）

會長張郁芬表示，旅館公會今年3月將組兩團返台訪問，預計會有40多人參加。屆時除了拜會各相關機關，最主要是環島台灣，了解台灣各地觀光產業及旅館業的發展，交流兩地經營的經驗，找尋投資互助新方向或合作契機。同時也會分享美國在疫情後的新觀念及工作模式。

她表示，今年旅館公會活動豐富多彩，包括4月和11月將舉辦專業專題講座，還會舉辦三場高爾夫球比賽，包括4月為台灣嚴長壽先生創設幫助偏鄉學童公益平台基金會的高爾夫球慈善比賽、5月的「經文盃」和10月的「國慶盃」等。

經文處處長紀欽耀和會長張郁芬、理事長許清松交換了禮物，副理事長徐明豐、北美洲台灣旅館公會聯合總會第一屆總會長邱垂煌、第八屆總會長汪俊宇等人出席。

旅館 南加 加州

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