楊信創業成功祕訣：先學做人

南加州知名創業家楊信做客台灣會館。（記者王若然／攝影）

大洛杉磯 台灣會館11日舉辦講座，邀請來自台灣的南加州 知名企業家楊信做客，講述其創業故事與後代培養經驗。楊信說，他最重要的創業經驗和教育 後代的理念，就是做事先要學會做人。

楊信（Jackson Yang）經營Seville Classics公司近40年，生產的不鏽鋼垃圾桶及家具五金類產品，年銷售額約2億元。楊信年輕時在台灣經營的國際貿易公司就已頗有成就。他從小家庭生活貧困，高中只上一半就輟學打工賺錢，可謂是白手起家的典範；更特別的是，他39歲才舉家來美，一切從零開始，看準商機，一點一滴經營生意，到現在成為五金行業的巨頭。

說起創業成功的心得，楊信說，一定要學會做人。他的媽媽從小教育他「做事人人好」，意思是待人接物要對每一個人好，不要得罪人。楊信對母親的叮囑一直銘記在心，並成為他後續創業成功的祕訣之一，成為其在商務場上取勝的祕密武器。

例如，楊信來美後，看準當時木珠坐墊在美國市場的商機。從親自在跳蚤市場推銷開始，逐漸發展壯大，三年內賣出1000萬條木珠座墊，賺取在美國的第一桶金。木珠坐墊炒熱後，其他商家也嗅到商機，想要分一杯羹。這時，楊信每次都會給他在大陸的進貨商分紅，並叮囑對方不要把貨源分給別的商家，以此保證貨源獨家性。

楊信與其合作的生產工廠保持著幾十年的合作關係。他在與工廠約法三章，保證商品質量的基礎上，注重培養雙方長期合作關係，而工廠也願意與楊信合作。這也體現「會做人」的重要性。

楊信不僅是成功的企業家，他對後代的教育理念也常被人稱頌。他的大兒子楊紹培（Frank Yang)創立的Simplehuman公司，不僅年銷售額超越父親，還被譽為「家居用品界的蘋果」。楊信說，大兒子楊紹培大學畢業後，在他的公司幫忙四年，期間學習他為人處世之道，也幫助兒子創業成功。

面對現代孩子的生活方式，他略感擔憂。楊信說，現在的小孩經常用電子設備通訊，人與人面對面的交流變少，這樣很不好。他認為，出去與人多交流，結交朋友是拓寬人生道路的重要一環，朋友多機會就多。他建議家長多帶孩子到外面交朋友，不要過多將時間花在電子設備上。

楊信多年來回饋社會做慈善，特別關注教育事業。他捐助過很多助學金項目，最近兩個分別是捐贈百萬美元給朝陽科技大學成立獎學金，鼓勵該校航空學院優秀學子出國，學習開飛機。另一個項目是慨贈60萬美元供關島大學成立「亞太研究中心」（Asia Pacific Center），這是關島大學最大的私人捐款。