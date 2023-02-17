提早換春裝 奇諾岡公園紅了

受天氣影響，今年的花季提前了不少。（記者趙健/攝影）

稍早幾場接連降雨影響，南加 地區的很多「山頭」都被染上了綠色。隨著冬天慢慢走入尾聲，春日悄然靠近，一直以來都被譽以「南加最美賞花地」之一的奇諾岡州立公園 (Chino Hills State Park）內的群山都已悄然「換」上了「春裝」。

（影音來源：記者趙健）

奇諾岡州立公園位於洛杉磯 地區以東，涵蓋1.4萬英畝的自然風景，包括草原、山脈、森林和河流，是理想的戶外活動景區。公園的賞花季節通常從3月至4月間開始，一直持續到5月。在這期間，美麗的罌粟花會覆蓋層層山坡，還會有黃花蒿和野生百合在山野出現。受天氣影響，今年的花季提前不少。雖然才是2月，山間已經有不少成片的罌粟花綻放。

奇諾岡州立公園內隨處可見騎行愛好者。（記者趙健/攝影）

公園內有許多賞花的路線，每條路線都有不同的風景。最受歡迎的路線包括Bane Canyon Trail，這是一條長約五哩的步道 ，穿過花野、草地和森林，是欣賞黃花蒿和百合的最佳地點。 Telegraph Canyon Trail是一條約3.5哩的步道，沿途可以欣賞到成片的野花和美景。 Ridge Trail是一條長約6哩的步道，沿途可以欣賞公園的壯觀景色。

家住洛杉磯的華人陽先生從洛杉磯市特地趕來踏青。陽先生稱，這次過來是因為早上起床時在社交平台上看到一些別人拍攝的圖片，覺得非常漂亮。加上之前連續降雨，看到奇諾岡的山巒都已經綠了，臨時起意打算來一場說走就走的踏青之旅，沒想到野花也已開的如此嬌艷。