我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

洛城新語 ／瓦斯價格失控 政府應反思

洛城新語

雖然南加瓦斯公司（SoCalGas）曾發出1月瓦斯費暴漲警告，但許多民眾仍被突如其來的天價賬單嚇壞。幸虧此次瓦斯價格失控，只延續一個月，否則不知有多少家庭或中小業者要遭殃。民生物資價格管控，政府應該做得更多；不能寄希望於一封警告信，民眾就會乖乖「節能」。

南加瓦斯公司曾經在1月初，發出12月和1月的瓦斯（天然氣）帳單可能會暴漲的警告信，也在其中用舉例的方式，說明漲價幅度可能達到128%。不過這封信似乎沒有起到足夠的警告作用，許多民眾仍照常使用瓦斯，以致接到賬單後驚訝萬分，高喊「離譜」。

其實警告信沒法起足夠的警告作用，是可以預見的。許多新移民都有感覺，相比祖籍國，美國的能源價格確實便宜。無論怎麼使用，價格上漲幅度都相對有限，不會輕易出現能源支出超過支付能力的情況。長期生活在能源相對低廉的環境下，居民對其價格的敏感程度，自然也不會太高。

素有儲蓄習慣的華人居民，許多都飽受此次瓦斯價格失控影響，荷包大出血。管中窺豹，喜歡超前消費的洋人家庭，受到的打擊可能更大。

如果說部分普通民眾，還有可能依靠接到「警告」後開始節能，度過此次瓦斯價格失控的危機。對部分中小業者來說，卻幾乎沒有規避風險的方法，只有含淚硬撐一條路可走。尤其是餐飲業者，要開門營業，爐灶就不可能少用。在後疫情時代，客流慢慢恢復的當下，誰也不願意因為瓦斯費用突然上升，就減少營業或讓菜品突然漲價。因為兩者都對生意恢復，有很大影響。

洛杉磯華埠擁有30年歷史的「合和海鮮酒家」，老闆娘就因收到高達1萬3000元的天價瓦斯賬單，萌生「關店」念頭。在哈岡（Hacienda Heights）和亞凱迪亞（Arcadia）有兩家餐廳的業者鹿強，面對共計超過2萬元瓦斯費的賬單，也是壓力山大。鹿強氣憤地表示，來美國幾十年，從來沒想到瓦斯會成為主要成本。生意剛有好轉，通貨膨脹又導致物價和人工上漲，現在這點利潤還要被瓦斯帳單吃掉，這讓餐館怎麼活。

幸好此次瓦斯價格失控，只是暫時；南加瓦斯公司已宣佈2月的費用，將減少68%。不過政府應該從此次危機中反思，對於民生物品的漲價，民眾是很難合理管控風險的。當局必須做的更多，例如設立漲價上限或者配置合理的地方儲備，不應讓天然氣這類民生資源靠「天」吃飯。

加州政府一直自誇，60多年前的北水南調等水利工程的遠見，成功緩解南加的乾旱狀況。如今面對瓦斯價格失控，應該有能力做得更多。

南加 天然氣 亞凱迪亞

上一則

洋人春晚 女唱花鼓、男扮悟空 嗨翻華人社區

下一則

提早換春裝 奇諾岡公園紅了

延伸閱讀

瓦斯帳單1.3萬 洛杉磯華埠中餐館想歇業

瓦斯帳單1.3萬 洛杉磯華埠中餐館想歇業
LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意
瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限

瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限
瓦斯賬單每月上萬元 餐廳業者撐不下去了

瓦斯賬單每月上萬元 餐廳業者撐不下去了
瓦斯漲 南加愛迪生電費擬調高4.4%

瓦斯漲 南加愛迪生電費擬調高4.4%
社會基層悲劇 家被斷水電瓦斯 夫妻雙死

社會基層悲劇 家被斷水電瓦斯 夫妻雙死

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相