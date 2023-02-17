洛城新語 ／瓦斯價格失控 政府應反思

雖然南加 瓦斯公司（SoCalGas）曾發出1月瓦斯費暴漲警告，但許多民眾仍被突如其來的天價賬單嚇壞。幸虧此次瓦斯價格失控，只延續一個月，否則不知有多少家庭或中小業者要遭殃。民生物資價格管控，政府應該做得更多；不能寄希望於一封警告信，民眾就會乖乖「節能」。

南加瓦斯公司曾經在1月初，發出12月和1月的瓦斯（天然氣 ）帳單可能會暴漲的警告信，也在其中用舉例的方式，說明漲價幅度可能達到128%。不過這封信似乎沒有起到足夠的警告作用，許多民眾仍照常使用瓦斯，以致接到賬單後驚訝萬分，高喊「離譜」。

其實警告信沒法起足夠的警告作用，是可以預見的。許多新移民都有感覺，相比祖籍國，美國的能源價格確實便宜。無論怎麼使用，價格上漲幅度都相對有限，不會輕易出現能源支出超過支付能力的情況。長期生活在能源相對低廉的環境下，居民對其價格的敏感程度，自然也不會太高。

素有儲蓄習慣的華人居民，許多都飽受此次瓦斯價格失控影響，荷包大出血。管中窺豹，喜歡超前消費的洋人家庭，受到的打擊可能更大。

如果說部分普通民眾，還有可能依靠接到「警告」後開始節能，度過此次瓦斯價格失控的危機。對部分中小業者來說，卻幾乎沒有規避風險的方法，只有含淚硬撐一條路可走。尤其是餐飲業者，要開門營業，爐灶就不可能少用。在後疫情時代，客流慢慢恢復的當下，誰也不願意因為瓦斯費用突然上升，就減少營業或讓菜品突然漲價。因為兩者都對生意恢復，有很大影響。

洛杉磯華埠擁有30年歷史的「合和海鮮酒家」，老闆娘就因收到高達1萬3000元的天價瓦斯賬單，萌生「關店」念頭。在哈岡（Hacienda Heights）和亞凱迪亞 （Arcadia）有兩家餐廳的業者鹿強，面對共計超過2萬元瓦斯費的賬單，也是壓力山大。鹿強氣憤地表示，來美國幾十年，從來沒想到瓦斯會成為主要成本。生意剛有好轉，通貨膨脹又導致物價和人工上漲，現在這點利潤還要被瓦斯帳單吃掉，這讓餐館怎麼活。

幸好此次瓦斯價格失控，只是暫時；南加瓦斯公司已宣佈2月的費用，將減少68%。不過政府應該從此次危機中反思，對於民生物品的漲價，民眾是很難合理管控風險的。當局必須做的更多，例如設立漲價上限或者配置合理的地方儲備，不應讓天然氣這類民生資源靠「天」吃飯。

加州政府一直自誇，60多年前的北水南調等水利工程的遠見，成功緩解南加的乾旱狀況。如今面對瓦斯價格失控，應該有能力做得更多。