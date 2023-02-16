韓流明星GOT7段宜恩 亞市母校拍宣傳照

畢業於亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的韓流明星段宜恩（Mark Tuan）日前回母校為其2022年創立Arcadia Country Club服裝系列拍攝宣傳照。（段宜恩INS）

畢業於亞凱迪亞 高中（Arcadia High School）的韓流明星段宜恩（Mark Tuan）日前回母校為其2022年創立Arcadia Country Club服裝系列拍攝宣傳照，亞市高中為有這樣優秀校友感到自豪。

段宜恩1993年出生於洛杉磯 ，童年跟隨來自台灣的父母旅居巴拉圭和巴西等國家，後回到美國加州 就讀亞市高中。他某天在校園午餐時被星探發現，當時南韓三大娛樂公司之一的JYP Entertainment在校園裡舉辦信息交流會。星探邀請他參加海選，在家人鼓勵下，他抱著嘗試的心態參加並通過海選，在完成高中10年級課程後，休學遠赴韓國發展。

段宜恩2014年以組合GOT7出道，成為韓流明星，他如今是一名說唱歌手、詞曲作者和模特。2021 年，段宜恩與商品品牌 Represent 合作，發布了他的街頭品牌XC3。2022年他創立一個新的服裝系列Arcadia Country Club，靈感來自他在亞市高中的時光。

段宜恩表示，亞市高中是他職業生涯的發源地，因此決定回到這裡，在亞市高中為Arcadia Country Club新服裝系列拍攝宣傳照。高中內的Snack Shack、跑道、網球場和午餐桌都成為拍攝場地。他本想在他最初被發掘的午餐桌旁拍照留念，但是學校改建時，當初的午餐桌已不在原地。