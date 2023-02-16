我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

韓流明星GOT7段宜恩 亞市母校拍宣傳照

記者張宏/洛杉磯報導
畢業於亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的韓流明星段宜恩（Mark Tuan）日前回母校為其2022年創立Arcadia Country Club服裝系列拍攝宣傳照。（段宜恩INS）
畢業於亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的韓流明星段宜恩（Mark Tuan）日前回母校為其2022年創立Arcadia Country Club服裝系列拍攝宣傳照。（段宜恩INS）

畢業於亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的韓流明星段宜恩（Mark Tuan）日前回母校為其2022年創立Arcadia Country Club服裝系列拍攝宣傳照，亞市高中為有這樣優秀校友感到自豪。

段宜恩1993年出生於洛杉磯，童年跟隨來自台灣的父母旅居巴拉圭和巴西等國家，後回到美國加州就讀亞市高中。他某天在校園午餐時被星探發現，當時南韓三大娛樂公司之一的JYP Entertainment在校園裡舉辦信息交流會。星探邀請他參加海選，在家人鼓勵下，他抱著嘗試的心態參加並通過海選，在完成高中10年級課程後，休學遠赴韓國發展。

段宜恩2014年以組合GOT7出道，成為韓流明星，他如今是一名說唱歌手、詞曲作者和模特。2021 年，段宜恩與商品品牌 Represent 合作，發布了他的街頭品牌XC3。2022年他創立一個新的服裝系列Arcadia Country Club，靈感來自他在亞市高中的時光。

段宜恩表示，亞市高中是他職業生涯的發源地，因此決定回到這裡，在亞市高中為Arcadia Country Club新服裝系列拍攝宣傳照。高中內的Snack Shack、跑道、網球場和午餐桌都成為拍攝場地。他本想在他最初被發掘的午餐桌旁拍照留念，但是學校改建時，當初的午餐桌已不在原地。

亞市高中樂見這名校友回歸，學校發言人Ryan Foran表示，看到校友有如此出色的表現讓學校感到驕傲，非常高興段宜恩回到他以前就讀的校園，希望他的經歷能激勵新一代的學生，幫助他們創造成功的未來。

亞市高中實習生們和段宜恩團隊合影。（亞市高中提供）
亞市高中實習生們和段宜恩團隊合影。（亞市高中提供）
亞市高中學生Jacob Buan獲得Arcadia Country Club的獎...
亞市高中學生Jacob Buan獲得Arcadia Country Club的獎品外套。（亞市高中提供）

亞凱迪亞 加州 洛杉磯

上一則

好康報你知／錫安超市（Zion Market）

下一則

Daiso超市召回大批零食 可全額退款

延伸閱讀

瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限

瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限
瓦斯賬單每月上萬元 餐廳業者撐不下去了

瓦斯賬單每月上萬元 餐廳業者撐不下去了
誤傳驗證碼給駭客 華人微信被秒盜

誤傳驗證碼給駭客 華人微信被秒盜
亞凱迪亞原味店新張 港式美食/廣式點心

亞凱迪亞原味店新張 港式美食/廣式點心
農曆新年快樂：U.S. Bank與您一起歡慶兔年

農曆新年快樂：U.S. Bank與您一起歡慶兔年
王程曉穎獲亞市商會頒最佳市民獎 百年來首位華裔女性

王程曉穎獲亞市商會頒最佳市民獎 百年來首位華裔女性

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食