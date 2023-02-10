解遊民危機 洛縣撥款逾6億

洛縣8日通過單年最大支出6億970萬元解決遊民危機。(美聯社)

洛杉磯縣政委員會8日通過洛縣 有史以來最大的單年支出計畫，投放6億970萬元，加速與宣布緊急狀態的城市合作，解決無家可歸問題。

在宣布無家可歸問題進入地方緊急狀態四周後，縣政委員會一致批准了2023/24財年洛縣無家可歸者計畫，這也是迄今為止洛縣在單獨的財政年度，用於防止和解決無家可歸問題上的最大投資。該預算 的三個關鍵重點分別是：減少遊民 營地，將無庇護居所的人帶進室內；增加臨時和永久住房安置；加強為無家可歸者提供心理健康和藥物濫用障礙服務。除6億970萬元預算外，該委員會還同時批准額外的7690萬元，用於擴大本縣與當地城市合作提供的住房和服務，以及創新計畫。

8日通過的預算比去年的5億4780萬撥款增加了6180萬元，增長了11%。洛縣政府表示，去年的遊民撥款為2萬2130個永久性支持性住房 (PSH) 單元提供全方位支持服務，使遊民永久性和臨時性住房增加4630個單元。超過6000萬元的限時租金補貼，用於快速安置新近成為無家可歸的人，並為他們提供服務，增加5029個臨時住房床位。

洛縣表示，加強預防無家可歸措施，包括將用於解決問題的資金增加十倍，有助於人們確定可行的臨時或永久住房和其他資源。增加40%的資金用於幫助人們在獲得住房同時獲得穩定的計畫。這些服務包括幫助他們獲得符合資格的福利，以及就業和收入支持的服務。

洛杉磯縣府批准的本年7690萬元用於擴大本縣與當地城市合作提供的住房和服務，內容將包括成立本地解決方案基金(LSF)，城市和政府委員會可以利用該基金與縣合作，幫助遊民搬出營地並搬進住房。今年的撥款為2000萬元。同時在現有的1000萬元投資的基礎上，為城市和政府委員會臨時住房基金 (CCOGIHS) 追加500萬元。

到目前為止，去年的CCOGIHS撥款已經落實到遊民臨時住房的七個支持項目。此外還有遊民巷(Skid Row)行動計畫，包括增加臨時和永久性住房、行為健康和藥物濫用治療服務等；「每個婦女都安置( Every Woman Housed)」計畫，專為解決居住在貧民窟(Skid Row)的無家可歸婦女和家庭而設計；休閒車營地計畫，希望每年幫助300名居住在休閒車中的人，可找到更安全的住房解決方案並拆除無法使用的休閒車。