我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

華美博物館2/10波霸秀 窺珍珠奶茶文化

記者朱敏梓／洛杉磯報導
華美博物館2月10日推出「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」展覽。（華美博物館）
華美博物館2月10日推出「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」展覽。（華美博物館）

波霸奶茶(又稱「珍珠奶茶」)在一定程度上改變了美國的飲食文化。華美博物館（Chinese American Museum）2月10日將推出「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」（the boba show: history, diaspora, & a third space）展覽，深入探討波霸的歷史和在美移民之間的聯繫。

「波霸奶茶」如今遍布全美各大城市，已經成為一種社交口號，一種生活方式。在這些用木薯粉製作的食物背後，波霸更是美國亞裔社區的一種標誌；每一口波霸奶茶都代表著華裔美國歷史文化的新篇章，讓亞裔擁有獨一無二的自豪感。為了讓華裔民眾更深入了解波霸文化，華美博物館本次「波霸秀」通過多個具有傳奇色彩的藝術作品，包括三維雕塑、數字媒體、壁畫等形式，向民眾講述「波霸」的故事。

本次展覽匯集了九位當地藝術家，包括平面藝術家Pereira、插畫家Vivian Shih、畫家Dezcjon、壁畫家╱畫家Nana、多媒體藝術家roldy aguero ablao、多媒體藝術家Samantha Tagaloa、電影製作人Boone Nguyen、壁畫家╱插畫家Crisselle以及平面設計師Ellie Chen。該展覽還將和當地奶茶店合作，為現場的來賓提供「道地」波霸奶茶。

該展覽定於 2 月 10 日（周五）開放，並將持續到2024年1月7日。華美博物館目前已恢復正常運營時間，開放時間為：每周二至周日上午10時到下午3時，周一閉館。地址：425 N. Los Angeles Street，Los Angeles, CA 90012，諮詢電話：213-485-8567。

博物館 亞裔 華裔

上一則

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

下一則

2/11暢小平婚介中心情人節相親聯誼聚餐

延伸閱讀

義大利世界遺產古城一日多震 學校和博物館關閉

義大利世界遺產古城一日多震 學校和博物館關閉
芝華博館華裔藝術家新系列 「團結」揭序幕

芝華博館華裔藝術家新系列 「團結」揭序幕
華美博物館「波霸展」2/10登場探討波霸奶茶文化

華美博物館「波霸展」2/10登場探討波霸奶茶文化
中華民國國寶步槍 陳列美國槍械博物館

中華民國國寶步槍 陳列美國槍械博物館
擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證

擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證
將掌故宮 蕭宗煌：台藝術家若要登峰造極 一定要看中國文物

將掌故宮 蕭宗煌：台藝術家若要登峰造極 一定要看中國文物

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
公寓經常突發停電，小昕和室友為此專門購買了插電池的台燈。（受訪者提供）

中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史

2023-02-02 13:51
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位