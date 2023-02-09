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為遊戲籲停課 富樂頓州大誤當威脅

編譯胡立宗╱綜合報導
美西時間2月8日下午2時開播的Nintendo Direct。（取自任天堂推特帳號）
美西時間2月8日下午2時開播的Nintendo Direct。（取自任天堂推特帳號）

富樂頓州大（Cal State Fullerton）一名學生7日發信給教授，「為了人生的美好」，希望8日停止上課，因為「當天會出現一生只有一次的事件」。富樂頓校區8日當天很多課都暫停，因為校方認為「一生只有一次的事件」隱射槍擊案，因此報警處理，富樂頓州大校警當天也全天戒備，不過事後才得知整件事只是一名學生的胡鬧。

警方查證得知，遊戲大廠任天堂的直播會「Nintendo Direct」定在美西時間下午2時舉行，並將公開今年上半年的多款遊戲發表時程。一名喜歡打game的學生，因此發信請求教授，為了一生只有一次的事件、為了人生美好希望取消同一時間的課程。

不過，這個爛玩笑顯然引發驚恐，特別是加州近來發生多起重大槍擊案，因此校方不敢大意，警方加配人員也攜同警犬高度戒備。雖然事後確定是個誤會，但是為了安全警方還是持續警戒。

雖然發信人說是個玩笑，但收到這封信的教授並不認為，因此向校方通報。警方展開調查後才確定Nintendo Direct直播與這堂課的時間同時，也確定發信人真的是不希望錯過直播才發信請教授放他一馬，但不管怎麼說，為了私事要求全班停課本來就不合理。

當天許多學生依然到校上課，但卻發現校園比以往還空，一名學生在Reddit上抱怨，我的三分之二課都取消了，這是什麼世界啊。劇場課程的教授Holly Sneed也發信給學生，基於安全考量取消當天的實體課。

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