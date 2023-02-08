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「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

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「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

記者邵敏╱洛杉磯報導
華人新冠檢測後收到一張千元帳單，自付額300多元。（記者邵敏╱攝影）
華人新冠檢測後收到一張千元帳單，自付額300多元。（記者邵敏╱攝影）

南加洛杉磯縣華人去年年底前往一家醫療中心做新冠檢測，沒想到一個多月後收到一張帳單，顯示檢測費用一千多元。對此華人十分納悶， 「我一直以為新冠檢測還是免費，沒想到現在需要支付這麼多，而且檢測時，工作人員並沒有說這是付費項目。」

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民趙女士去年12月出現新冠感染症狀，發燒咳嗽嗓子痛、全身無力，於是她在家中做了快速檢測，顯示陽性。根據趙女士所在公司的要求，如果要請新冠病假，不能遞交家庭檢測結果，必須出具醫療中心的核酸檢測（PCR）陽性結果才可以。

趙女士當即在網上搜索自家附近的新冠檢測點，發現大部分檢測站的預約都需要等待數天，而位於阿罕布拉市（Alhambra）的一家名為蜂鳥新冠測試中心（Hummingbird Covid Testing Center），可以預約當天的檢測。

趙女士在這家測試中心做了兩項新冠病毒檢測，一項是PCR，另一項是快速抗原檢測。她回憶說：「當時工作人員並沒有提到任何費用，我以為新冠檢測就是免費的，也沒有問。」但一個多月後，趙女士收到一張醫療費用帳單，上面顯示兩項檢測的總費用是1015.76元，其中保險公司支付673.76元，患者需支付342元。

對於這張意外的醫療帳單，趙女士表示非常不理解，她趕緊致電詢問保險公司。工作人員表示這家檢測中心不在醫療保險網絡內，因此客戶需自己支付額外費用，但同時也指出，保險公司將再次核實這筆費用，並與檢測中心進行溝通，患者有可能無需支付，要等待最後結果通知。截至目前，趙女士尚未收到保險公司的任何來電來函。

趙女士在接受採訪時指出，她一直認為新冠檢測是免費的，記得疫情嚴重時當地有很多檢測點，包括CVS等各大藥房、以及眾多流動檢測站，都會提供免費的檢測服務，無論患者有無合法身分和醫療保險，「我都不知道什麼時候檢測已經開始收費，也怪她太大意，做檢測前沒有問清楚。」

新冠檢測目前是否免費，記者致電亞市的一家CVS藥房檢測點，工作人員表示，檢測確實已經開始收費，如果民眾有保險的話，可先致電自己的保險公司，詢問具體的自付額，有些保險公司全額承擔檢測費用；如果民眾沒有任何醫療保險，自費檢測從幾十元至幾百元不等，因為各種測試劑品牌不同，價格也不一樣。

建議民眾如需前往檢測站做新冠檢測，可先主動詢問是否收費以及具體費用，避免像趙女士一樣，突然收到一張意外的醫療帳單。

拜登政府1月30日宣布，自5月11日起，新冠疫情將不再被視為美國公共衛生緊急狀況，意味著政府將停止為新冠家庭測試、疫苗和治療等眾多項目買單，私人保險公司也將不再每月支付免費的家庭測試，許多美國人將不得不開始為過去三年都免費的新冠醫療服務付費。相關報導同時指出，屆時保險公司可能不再支付非處方檢測的費用，患者需要先開處方才能進行PCR檢測。

新冠疫情嚴重時，洛杉磯有眾多免費的流動檢測站。（記者邵敏╱攝影）
新冠疫情嚴重時，洛杉磯有眾多免費的流動檢測站。（記者邵敏╱攝影）

檢測 醫療保險 醫療帳單

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