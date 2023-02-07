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巨像山度假村 降雪量逾400吋超過以往

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
巨像山滑雪勝地吸引大批滑雪愛好者。（官方臉書）
巨像山滑雪勝地吸引大批滑雪愛好者。（官方臉書）

加州一些滑雪勝地的降雪量，正以驚人速度增長。美西滑雪勝地巨像山（Mammoth Mountain）6日宣布，降雪量逾400吋，是2018年至2019年雪季以來，首次有如此高的降雪。

KTLA電視台報導，巨像山度假村指出，上周末的一場暴風雨(storm)在當地降下16至24吋的雪，使度假村這個雪季的降雪量超過400吋。以往巨像山整個雪季的平均降雪量大約400吋，2018至2019年雪季的村雪量達到492吋。歷史最高紀錄是在2010至2011年，為668.5吋。

根據onthesnow.com的數據統計，太浩湖滑雪場內華達州一側的滑雪勝地Mt.Rose，目前擁有全美最深的積雪，達259吋。加州的另外兩處地點Soda Springs和Boreal，位列積雪量第二名，深度為178吋。

據氣象資訊，2022年末開始的席捲加州北部的大氣河風暴，自太平洋吸入一股長而寬的水氣流，從而為加州北部及其它地區帶來豐沛降雨。從上一年深秋到初冬的多次風暴，也為加州部分滑雪勝地帶來驚人降雪，為滑雪愛好者創造絕佳滑雪條件。降雪量增加對改善加州乾旱也有積極影響，調查表明，加州北部、中部、南部地區的積雪量遠高於往年同時期的平均水平。

加州 滑雪 降雪

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