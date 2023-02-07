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素人畫家黃思寧 畫家鄉全景圖寄思鄉之情

記者邵敏/阿罕布拉市報導
畫作「開平蜆崗牛過塘村」，呈現一個風景美如畫的中國鄉村小鎮。（受訪者提供）
畫作「開平蜆崗牛過塘村」，呈現一個風景美如畫的中國鄉村小鎮。（受訪者提供）

家住洛杉磯阿罕布拉市（Alhambra）的居民黃思寧（Nelson Wong），勤於作畫，從未受過專業訓練的他，近來用畫筆創作遠在中國的家鄉全景地圖。畫作構圖精緻，色彩鮮豔，生動還原當地風貌，以寄思鄉之情。

黃思寧的故鄉在中國廣東開平，此次創作的兩幅畫作，一幅名為「開平市」，另一幅「開平蜆崗牛過塘村」。他表示，創作初衷是因為三年前回到老家旅遊，當時想買一張地圖，但找遍全市都沒有，因此萌發創作家鄉地圖的想法。黃思寧邀請好友做導遊，駕車慢遊開平市多天，一邊慢行一邊用手記下各條街道名稱、路程距離、酒店酒樓、公共服務辦公處等，回到美國後，他開始整理創作這幅「開平市」地圖畫作。

呈現眼前的這幅畫，既是完整的開平地圖，又是風格獨特的藝術作品。各條陸路、水路縱橫交錯，標誌性建築躍然紙上，涵蓋全景的同時，又不失突出細節。每條道路、每處景點都詳細註解名字，所有酒店、酒樓以及公共服務處，都特別標識電話號碼。不少家鄉朋友看了畫作後讚歎，全景一目了然，地圖準確度非常高，方便遊客出入開平市。黃思寧一直以自己的家鄉為驕傲，他介紹說，開平市擁有千年歷史，水陸交通便利，全國聞名的百年碉樓群就在此處，共有三千八百多座。

此外，黃思寧創作的另一幅畫「開平蜆崗牛過塘村」，作品呈現一個風景美如畫的中國鄉村小鎮，同為表達思鄉之情。他介紹說，中國許多鄉鎮都擁有美麗的名勝景點，比如牛過塘村，村邊有細水長流的潭江河，村後有大片竹園林，百年樟木樹林，村中房屋八行六巷齊整，村前還有一座碉樓。在這幅作品中，黃思寧加入自己的想像，他說鄉村沒有高鐵、機場，但他把這些元素加入畫中，希望故鄉未來能有更大的發展前景。

1952年出生在廣東開平的黃思寧，20歲前往香港求學工作，之後輾轉加拿大、美國各地，最後選擇洛杉磯定居。為了生活，黃思寧做過各種職業，酒樓服務生、郵遞員、餐廳老闆等，他說自己沒有學畫經歷，年輕時在老家曾做過記分員，「我畫表格，畫鄉村的田地分佈圖。」黃思寧現在的畫作中，依稀可見當年畫田地圖的影子。

在香港求學時，黃思寧曾跟著老師短暫地學過畫一些圖案、樓房，後來在洛杉磯一家公司上班時，他曾畫過服裝布料上的布紋圖案，印刷在布上，這些就是黃思寧所有與畫畫相關的經歷。這位素人畫家近幾年來還創作過另外八幅畫作，包括「華僑新村」、「山谷景色圖」等，寄託了一位定居海外的老華僑內心的美好願望。

阿罕布拉市居民黃思寧，用畫筆創作遠在中國的家鄉全景地圖。（受訪者提供）
阿罕布拉市居民黃思寧，用畫筆創作遠在中國的家鄉全景地圖。（受訪者提供）
黃思寧的「開平市」畫作，陸路、水路縱橫交錯，標誌性建築躍然紙上。（受訪者提供）
黃思寧的「開平市」畫作，陸路、水路縱橫交錯，標誌性建築躍然紙上。（受訪者提供）

洛杉磯 香港 阿罕布拉

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