客家聯合會慶祝「天穿日」 享美食唱山歌

慶祝天穿日，來賓一開始包年糕卷時顯得十分手忙腳亂。（記者張庭瑜╱攝影）

美國加州 客家聯合會4日歡慶「天穿日」，現場表演客家山歌、舞蹈等節目，並為來賓準備傳統客家美食 鹹湯圓、酸菜年糕捲、甜粄等，更有專人講解天穿日的習俗、傳統。讓嘉賓在享用美食之際，學習新知識。

到場嘉賓合影，並一同大讚客家文化獨特有趣。（記者張庭瑜攝影）

活動便聯合會成員帶來的「迎春花」、「財神到我家」等喜慶舞蹈為活動熱力開場，來自印尼的客家歌后李秋萍演唱山歌「天公落水」、「 客家本色」等傳統歌謠。

會長巫秀珍表示，舉辦天穿日活動主要希望把客家人的精神與文化，在海外能夠延續下去。天穿日對客家人來說，是如同小過年的節日一般。因此特別為僑胞們準備鹹湯圓、香菜甜粄。

前會長江瑞瀛表示，天穿日是每年固定舉辦的客家文化吉日之一，希望能藉由活動慰藉客家鄉親的思鄉之情，並傳承客家文化。

江瑞瀛希望可以藉由活動慰藉客家鄉親思鄉之情。（記者張庭瑜╱攝影）

精彩表演後，主持人邀請台貿中心主任林鳳珠、駐洛經文處經濟組組長劉倫正、巫秀珍三人到台前，現場「PK」包酸菜年糕捲。三人在起先的手忙腳亂後，逐漸熟練，包出一個個漂亮的年糕捲給現場來賓享用。隨後客家聯合會名譽會長邱啓宜講解天穿日的由來。

邱啓宜表示，「天穿日」源於古代女媧補天，是古代人為感念女媧補天救助人類，所設立的特殊節慶。但各地因民俗風情不同，節日逐漸式微。僅存少數民族如客家人特別重視此節日，不僅在當天不許工作，更需打扮清潔整齊，祭神及休閒遊樂一日，以表環境生生不息、資源永續發展之意。而節日代表性美食之一「甜粄」也象徵著女媧娘娘補天的五色石。

巫秀珍表示，天穿日對客家人來說，像小過年一樣。（記者張庭瑜╱攝影）

活動的尾聲由客家桐花合唱團獻唱歌曲「客家世界，我們都是一家人」，藉著歌詞展現客家人樸實、熱情與好客的精神。並為來賓獻上防疫小物，敬祝來賓身體健康。

洛杉磯 華僑文教服務中心主任陳敏永、台灣會館董事長陳柏宇、召集人馮玉庭等均出席該活動 。