中心健保關懷槍案受害者 提供支援

蒙特利公園市1月27日發生大規模槍擊案，中心健保 爲此深感震驚及悲痛，也知道事件中有他們的會員受到影響。

中心健保的全體同仁，向本次悲劇的受害者和家人，及蒙市社區表示最深切的同情與關懷。中心健保的社區中心準備互助小組，為會員提供心理支持方案。

中心健保醫療部總監蔣安邦醫師說「我們時刻準備著，為所有受到此次槍擊事件影響的朋友提供協助，身為在這個社區服務的醫師，我們在這裏向那些需要精神上的支持及安慰的朋友伸出援助之手。如果你是中心健保的會員

需要在附近找到心理諮詢等服務，請電1-888-985-9862，11-888-985-7586, TTY: 711，我們的多語言服務團隊將每周七天，上午8時至晚上8時竭誠服務」。

除此之外，爲了讓社區的每一位朋友都能獲得需要的幫助，下面列出了本地的一些幫助資訊：

華埠心理健康服務熱線：213-808-1700

亞洲心理健康治療師檢索及免費資源：asianmhc.org

受害者幫扶資源中心：victimconnect.org

罪案受害者辦公室：ovc.ojp.gov

加州亞裔 及太平洋島民（AAPI）資源：namica.org/resources/asian-pacific-islander-resources/

AAPI平權聯盟蒙市資源索引：aapiequityalliance.org

亞裔心理治療師索引：asiansformentalhealth.com

中心健保還與南加州美國亞裔正義推進會(AJSOCAL)携手合作，為受害人及家屬成立募捐基金。蔣安邦醫師說「蒙市的每一位朋友，都能團結一致，彼此互相支持，我爲此深受感動。我也堅信，如此團結有力的社區，定能從此次傷痛中走出來！」。

如果希望捐出一份小小的心意，可以通過瀏覽www.centralhealthplan.com/Home/MontereyPark瞭解更多相關的資訊。所有收到的善款，都將會直接給予受害人及其家屬。

中心健保表示，「將一直秉承會員的健康為中心，不斷努力爲會員的健康保駕護航。我們也希望能與你們一起，成為這個堅强不屈的聖蓋博谷社區的一員。同時也請讓我們出一份力，爲需要者提供一切可能的幫助。」