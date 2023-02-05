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慈濟每周六提供免費報稅服務

洛杉磯訊
慈濟美國總會自2月4日起的連續十個周六，所有經由國稅局報稅服務培訓合格的志工，將在特定的慈濟會所為社區符合資格的個人與家庭提供免費報稅服務。（慈濟提供）
慈濟美國總會自2月4日起的連續十個周六，所有經由國稅局報稅服務培訓合格的志工，將在特定的慈濟會所為社區符合資格的個人與家庭提供免費報稅服務。（慈濟提供）

慈濟美國總會自2月4日起的連續十個周六，所有經由國稅局報稅服務培訓合格的志工，將在特定的慈濟會所為社區符合資格的個人與家庭提供免費報稅服務。

慈濟美國總會自2007年起與美國國稅局合作，為符合資格可為社區家庭提供「免費報稅」（VITA）服務的認證機構。負責免費報稅服務的志工陳鑫纓表示，所有協助辦理稅務申報的志工，都已通過國稅局審核與培訓，能夠提供高品質的服務。免費報稅服務無須電話預約，民眾只需在活動時間，帶齊相關文件前去提供報稅服務的慈濟會所，志工將協助確認文件，若符合資格便會收件辦理。

申請免費報稅服務的納稅人需符合以下資格，家庭總收入少於$60,000，去年股票交易必須少於五筆，無房屋出租的收入， 沒有1040 NR和1099 MISC收入。沒有夫妻分開報稅和沒有現金收入。

符合資格的個人與家庭必須攜帶以下文件至現場辦理：本人、配偶及被撫養人的社安卡或個人報稅號碼（ITIN），以及駕照或護照等身份證件。所有所得憑單包括W-2、1099表。任何抵稅項目表格，包括房貸、大學教育費用、托兒費用和托兒所的稅號（taxID）等。去年的報稅表。可直接轉帳的帳戶支票本。醫療健康保險卡及1095表。若有身分保護須提供「身分保護個人識別號碼」（Identity Protection PIN）。

慈濟美國總會提供免費報稅服務的會所地址與電話：艾爾蒙地聯絡處：9620 Flair Dr., El Monte, CA 91731／電話：877-889-8244。喜瑞都聯絡處：14618 Carmenita Rd, Norwalk, CA 90650／電話：877-889-8244。核桃教育園區：1920 S. Brea Canyon Cut Off Rd., Walnut, CA 91789／電話：877-889-8244

報稅 國稅局 教育

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