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財稅、投資、法律、移民…中美會計師協會11日講座

記者張宏／洛杉磯報導
中美會計師協會和中美會計師基金會3日舉辦記者會，宣布將於11日在太平洋棕櫚度假酒店聯合主辦「2023年新春專業講座」。（記者張宏／攝影）
中美會計師協會和中美會計師基金會3日舉辦記者會，宣布將於11日在太平洋棕櫚度假酒店聯合主辦「2023年新春專業講座」。（記者張宏／攝影）

報稅季開始，為及時服務南加民眾，中美會計師協會和中美會計師基金會將在11日在太平洋棕櫚度假酒店聯合主辦「2023年新春專業講座」。這是兔年以來，南加華人社區內容最新和規模最大的現場專業講座之一。屆時有14名來自不同專業領域的專家帶來14場財稅、投資、法律、移民等專業主題講座，內容豐富，乾貨滿滿。

協會會長童志敏（Derek Tung）表示，這是疫情後首次舉辦如此大規模的現場講座，講座免費入場。14名專家和民眾面對面，分享專業知識，全面周到和細緻，幫助大家在兔年「錢兔無量」，同時主辦方將提供豐富獎品來抽獎。

理事長林瑪麗（Mary Lin）表示，，活動為全天，共有14場講座，上午場有劉育碩「擁有跨國身份、所得與資產人士的稅務申報」、Michelle Wu「2022 通貨膨脹法案」、楊光明「美國搶佔綠能！西方不敗的世界老大地位，有那些新出爐節能省稅大紅包?」、華強律師「如何申請傑出人才綠卡和跨國公司高管綠卡？」、陳琳「2022 報稅文件提示」、 Wendy Liu「Nice兔meet you！善用國稅局10大網站資源， 人人可以成為自己的稅務師」，互惠財富創始人Tiffany Xu「滄海桑田的巨變，我們該如何投資？」。

下午講座由七大主題構成，張卓「如何合規報稅，避免被國稅局審計」、黃晨「擁有外國公司，如何做好稅務規劃和省稅？」、劉欣「 移民前後稅務規劃」，聯邦國稅局雙語外展聯絡員Susanne Guo「以其他語言與國稅局溝通」、陳菲「如何確定股東的合理薪資？」、律師李翀鳴「換匯被騙怎麼辦？如何透過聊天記錄形成打官司能打贏的口頭合同？」，律師童志敏「美國人不申報受控外國公司的案件!」。

中美會計師協會集中來自美國、中國大陸、台灣及香港地區、東南亞等不同地區的華裔會計師，也吸引金融、地產及教育的精英加盟。成員不僅專業知識強，且中英文流利，很多會員在多個社區也是相當活躍的知名人士。

時間是2月11日上午9時開始，地點是太平洋棕櫚度假酒店三樓（1 Industry Hills Pkwy, City of Industry, CA 91744），免費入場。

國稅局 報稅 投資

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