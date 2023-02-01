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中領館恢復簽證申請 人潮湧入…等待時間約3小時

記者楊青／洛杉磯報導
中領館領務大廳秩序井然。（Jack劉先生提供）
中領館領務大廳秩序井然。（Jack劉先生提供）

中國駐洛杉磯總領事館簽證大廳1月25日起恢復領事證件大廳對外辦公，現場受理赴華簽證、公證及認證申請。一周以來，前往辦理赴華簽證的申請人絡繹不絕。許多申請人表示，因疫情中止兩年多後恢復辦公，中領館簽證大廳井然有序，雖然重新申請赴華十年簽證，所要求填寫的資料和信息似乎比疫情前更多更細，但只要備好材料，獲得簽證並不困難。

洛杉磯總領館從1月25日起，領務大廳幾乎每天都門庭若市。現場民眾表示，由於人多，他們排隊等待的時間約為 三小時左右，但如果文件齊全獲允進到領務大廳，則等待隊伍不算長，只有幾十人左右，現場管理有序。

阿罕布拉地質工程師劉先生早就計劃回中國看望家人和朋友，在中領館恢復簽證申請的第一天，他就去排隊。劉先生說，1月25日上午10時到達大廳，隊伍已經很長，目測有300至400人，等待三個多小時，下午1時30分左右才輪到他進入大廳。劉先生原本持有2016年至2026年的十年簽證，但現在不能使用，必須從新申請。他可以申請一次性前往中國的簽證，也可以填表放棄之前的十年簽證，重新申請新的十年簽證，新的十年簽證有效期是2023年至2033年，申請費用不變，仍為140元。

劉先生表示，他在大廳向簽證官問清要求後，將相關文件與表格帶回家填寫，將近十頁表格花了兩個小時才填好，26日再次前往遞表、繳費後，簽證官表示，2月9日可以取件，前後14天。他表示，不知是否之前已有十年簽證的緣故，這次沒有要求做指紋檢查。他在辦理申請手續時，看到周圍排隊的都是美國公民，另外有代理人簽證的專門窗口，沒有人排隊。

劉先生認為，疫情前和疫情後的簽證要求有較大不同，現在需要填寫的表格和信息更多。以前申請人可以直接到窗口詢問，現在則是兩位官員在領務大廳的門前幫忙檢查申請人的文件是否齊全，確保到窗口的申請人文件全部準備妥當。

格蘭杜拉（Glendora）李先生也是近日前往中領館申請赴華簽證，也等待將近三個小時。他是直接從中領館官網下載並打印好表格，帶上相關文件和證明，去領事館簽證，非常順利。李先生表示，本來想要網上先預約，但不知什麽原因，網站卡在最後一步，因此直接去了，沒想到整個申請流程還挺順利。

阿罕布拉方先生則指出，他本來想要直接申請十年簽證，但被告知首次申請十年簽證的美國公民，需至少有一次前往中國的經歷，他只好先申請一次性的赴華簽證。

這些天前往中領館的多數華人仍選擇戴口罩，只有少數人不戴。劉先生指出，他兩次都沒有戴口罩，現場工作人員建議他戴，但他表示身邊沒有口罩，工作人員就沒有強求。

洛杉磯中領館官網指出，目前簽證大廳窗口只接受美國公民前往中國簽證、公證及認證申請。其他服務如中國公民護照更新或延期、旅行證申請以及養老金資格審核等，仍需通過「中國領事App」線上辦理。

部分簽證申請人表示，目前簽證申請要求的信息更多更細，因此申請需要補件的可能性很大，最好事前做好準備，如果經濟條件許可，也可以通過代理人幫忙代辦，減少往返勞頓。

中國駐洛杉磯總領事館領務大廳1月25日起恢復領事證件大廳對外辦公。（Jack劉先...
中國駐洛杉磯總領事館領務大廳1月25日起恢復領事證件大廳對外辦公。（Jack劉先生提供）

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