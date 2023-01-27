殘疾女迪士尼失足亡 員工嘲笑挨告

殘疾女子在南加迪斯尼樂園遊玩過程中，不慎失足後死亡。（Unsplash.com）

南加橙縣迪士尼樂園 （Disney land）目前捲入一起過失致死的訴訟糾紛，案件起因是景點員工嘲笑一名 66 歲的殘疾婦女，後者在遊玩結束下船時不慎失足摔倒，五個月後身亡。死者家屬以非正常死亡和違反《美國殘疾人法》為由提告迪士尼樂園。

該訴訟由范杜拉縣（Ventura County）的Joanne Aguilar家人，針對迪士尼（Walt Disney）公司、其主題公園部門和迪士尼樂園提起，案件 1 月 5 日被分配給聖塔安那（Santa Ana）的聯邦法官。

案發在2021 年 8 月 22 日， Aguilar和兩名成年女兒在迪士尼樂園遊玩，當他們到達叢林遊輪景點時，景點員工告訴身體殘疾的Aguilar，該項目的輪椅無障礙船暫時無法使用。該景點確實有一艘無障礙船，允許殘疾遊客在不離開輪椅的情況下登船，但Aguilar選擇在女兒的幫助下乘坐另一艘船。

遊玩結束後，女兒幫助Aguilar下船。訴訟中指出，工作人員沒有提供幫助，反而嘲笑Aguilar的掙扎，讓她感到羞愧和尷尬。 Aguilar在台階的積木上失去平衡，向後摔倒並導致右股骨折，她在醫院治療十天後搬到康復中心。但不幸的是，根據訴訟內容，Aguilar在康復中心治療五個月後感染性休克， 2022年1月29日去世。

訴訟稱Aguilar因在迪士尼樂園摔倒受傷而死亡，家人以非正常死亡和違反《美國殘疾人法》為由起訴迪士尼樂園。但迪士尼樂園的律師表示，Aguilar的受傷是自己的行為和疏忽造成，迪士尼樂園並沒有歧視她。