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蒙市槍案受害者基金 大莊家賭場捐10萬元

記者啟鉻／洛杉磯報導
大莊家賭場度假村為受害者基金捐款10萬元，表明對社區堅定支持承諾，為受害者的家人和社區表達聲援。（大莊家賭場度假村提供）
大莊家賭場度假村為受害者基金捐款10萬元，表明對社區堅定支持承諾，為受害者的家人和社區表達聲援。（大莊家賭場度假村提供）

加州蒙特利公園市（Monterey Park）在亞裔傳統農曆春節除夕發生大屠殺事件，造成11人死亡九人受傷。事件發生後，蒙市設立受害者基金，得到社會團體及個人積極捐助。而美西最大的大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）捐助10萬元。

大莊家賭場度假村指出，蒙市市府和社區十多年前，就熱情擁抱大莊家參與社區活動；蒙市每年春節期間舉行的年節展，大莊家都支持贊助，為農曆新年活動作出很多貢獻。在當地社區民眾因21日晚發生大屠殺悲劇，陷入巨大悲傷時，大莊家為受害者基金捐款10萬元，表明對社區堅定支持承諾，為受害者的家人和社區表達聲援。

大莊家部落（Pechanga Tribal）主席馬卡洛（Mark Macarro）表示：「蒙市社區在許多年以前，就歡迎大莊家賭場度假村出現在節慶活動中。通過農曆新年節慶，大莊家也結識了很多朋友。與加州許多人一樣，對於這次悲劇，我們陷入深深的悲痛中，藉著捐助受害者基金，表達對受害者們最深切的哀悼，以及對受害者的支持。」

截至1月25日午後2時，蒙特利公園市農曆新年受害者基金（The Monterey Park Lunar New Year Victims Fund）設立的眾籌GoFundMe帳號，籌款目標是75萬元，已經達到70萬7154元，而大莊家賭場度假村捐款10萬元，將捐款數額升至80萬7154元。而且捐款數仍在增加中。

大莊家賭場度假村在臉書官方頁面表達對蒙市大屠殺事件受害者哀悼。（取材自臉書）
大莊家賭場度假村在臉書官方頁面表達對蒙市大屠殺事件受害者哀悼。（取材自臉書）

蒙特利公園市 加州 亞裔

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