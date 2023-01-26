蒙市槍案受害者基金 大莊家賭場捐10萬元

大莊家賭場度假村為受害者基金捐款10萬元，表明對社區堅定支持承諾，為受害者的家人和社區表達聲援。（大莊家賭場度假村提供）

南加州蒙特利公園市 （Monterey Park）在亞裔 傳統農曆春節除夕發生大屠殺事件，造成11人死亡九人受傷。事件發生後，蒙市設立受害者基金，得到社會團體及個人積極捐助。而美西最大的大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）捐助10萬元。

大莊家賭場度假村指出，蒙市市府和社區十多年前，就熱情擁抱大莊家參與社區活動；蒙市每年春節期間舉行的年節展，大莊家都支持贊助，為農曆新年活動作出很多貢獻。在當地社區民眾因21日晚發生大屠殺悲劇，陷入巨大悲傷時，大莊家為受害者基金捐款10萬元，表明對社區堅定支持承諾，為受害者的家人和社區表達聲援。

大莊家部落（Pechanga Tribal）主席馬卡洛（Mark Macarro）表示：「蒙市社區在許多年以前，就歡迎大莊家賭場度假村出現在節慶活動中。通過農曆新年節慶，大莊家也結識了很多朋友。與加州許多人一樣，對於這次悲劇，我們陷入深深的悲痛中，藉著捐助受害者基金，表達對受害者們最深切的哀悼，以及對受害者的支持。」