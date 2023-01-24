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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

蒙市「舞星」槍擊案 社區悲痛致哀 譴責暴力仇恨

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣政委員巴格（ Kathryn Barger）對蒙市槍擊案表示悲痛。（巴格網站）
洛杉磯縣政委員巴格（ Kathryn Barger）對蒙市槍擊案表示悲痛。（巴格網站）

針對洛杉磯縣蒙特利公園市「舞星」（Star Dance）舞蹈社的大屠殺，南加各級政要和社團領袖繼續發文表達心痛和哀悼之意。

代表托倫斯一帶的民主黨國會眾議員劉雲平（ Ted Lieu）發表聲明指出，他的心與蒙市槍擊案的受害者和家人同在，就在很多人打算慶祝農曆新年時，卻發生了這個可怕的悲劇，他將密切關注情況。

轄區包括亞凱迪亞華人密集城市的洛杉磯縣政委員巴格（ Kathryn Barger）表示，這場悲劇動搖了集體的安全感和穩定感。她向這場襲擊中被謀殺或受傷的受害者家人、朋友、鄰居、同事及所有認識受害者的人，致以最深切的哀悼之意。「你可能感到無助、害怕或困惑。 如需要支持，建議撥打洛縣心理健康部門24小時的電話熱線 (800) 854-7771。前進的道路並不平坦，希望通過大家一起的努力，獲得康復和重新煥發活力」。

亞凱迪亞市華裔市長鄭博仁(Paul P. Cheng) 則表示，在許多亞裔美國人社區慶祝農曆新年的時候，一場大規模槍擊事件奪去了十人的生命，十多人受傷，使原本應該歡樂和喜慶的時光變得陰暗。 雖然有關事件和動機的細節仍在調查中，但這一悲慘事件的衝擊已在聖蓋博谷社區引起反響。亞市任何了解這起槍擊事件的人都應聯繫洛縣警局兇殺科警探，電話是 (323) 890-5500。

亞凱迪亞市長鄭博仁對蒙市槍擊案發表言論。（檔案圖）
亞凱迪亞市長鄭博仁對蒙市槍擊案發表言論。（檔案圖）

中華會館主席李金生發表聲明指出，在蒙市大規模槍殺悲劇之餘，中華會館強力譴責暴力和仇恨。對於任何對華人/亜裔的仇恨動作，我們要發聲舉報，才會得到美國大衆的認知，以後才會有機會改善。另外，槍枝氾濫也是其中引起悲劇的因素，也應該以合適的途徑，將槍枝是用作防身而不是殺人的管理。

聲明中又說，中華會館四首長特別關懷在悲劇後的需要。華埠服務中心（ CSC ）提供免費心理咨詢，美國紅十字會也在蒙市蘭利中心設置免費關懷據點。這些服務不僅是對受害人和家屬所需的安慰，華人面臨這麼重大的事件，又是中國新年的時候，若感到不安，如有需要，請利用這些服務，將大家的心情，快快回復。他並祝大家兔年新春萬事如意，出入平安。

中華會館監事長胡卓球也發表聲明表示：當許多亞太裔和華裔正在迎接中國新年的時刻，除夕夜在蒙市發生的槍擊事件，令人遺憾。大家除了要安慰不幸受到傷害的個人和家庭，以及譴責暴力之外，也提醒大家關心身旁可能存在需要被更多關注和關懷的人。因為在幾年的疫情影響下，有些人可能感覺自己被邊緣化，或是家庭關係不良，以致情緒不穩定，心裡充滿怒氣等，有些心理問題很可能會引發令人遺憾的事。

羅省中華會館四首長:司徒展環(左起)、李金生、胡卓球、林鐘博。（李金生提供）
羅省中華會館四首長:司徒展環(左起)、李金生、胡卓球、林鐘博。（李金生提供）

槍擊 華人 亞凱迪亞

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