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北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

蒙市長獻花嚎啕大哭 市民緊抱安慰

記者張庭瑜/蒙特利公園市報導
羅霈霆獻花時一度情緒崩潰，嚎啕大哭。（記者張庭瑜/攝影）
羅霈霆獻花時一度情緒崩潰，嚎啕大哭。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park ）發生槍擊案後，震驚全美華人圈、及美國社會。拜登總統在聽聞消息後，也下令所有聯邦機構下半旗悼念逝者。民眾們也自發性前往蒙特利公園市政府紀念碑外、及案發的舞蹈社外擺放蠟燭和鮮花，及紀念小卡悼念逝者。

市議會外的紀念碑，有不少民眾供俸蠟燭和擺上鮮花。（記者張庭瑜/攝影）
市議會外的紀念碑，有不少民眾供俸蠟燭和擺上鮮花。（記者張庭瑜/攝影）

舞社外聚集了許多民眾自發性供奉的鮮花。（記者張庭瑜/攝影）
舞社外聚集了許多民眾自發性供奉的鮮花。（記者張庭瑜/攝影）

繼警方22日全日封鎖現場調查後，案發地點的「舞星」舞社（Star Dance）前的嘉偉街（Garvey ave ）再次開放，舞社外也不再拉起封鎖線，供民眾自由來往獻花。蒙市市長羅霈霆(Henry Lo)也特地到場獻花致意，過程中更一度嚎啕大哭，為逝者的不幸離去相當難過。現場更來了許多華人民眾特地驅車前來哀悼、獻花。

舞社內燈光雖然照常閃爍，但仍大門緊鎖不對外開放。（記者張庭瑜/攝影）
舞社內燈光雖然照常閃爍，但仍大門緊鎖不對外開放。（記者張庭瑜/攝影）

舞星舞社目前大門仍以鐵門鎖住，內部雖有燈光，但仍不對外開放。在鐵門前則有清晰藍底標語寫著「禁止半自動步槍」，而門邊則擺放著許多民眾的鮮花束、蠟燭、及悼念卡片。而蒙市大廳外的州立旗幟、國旗23日都降半旗，位於戶外的二戰紀念碑前則拉起紅線，供民眾擺放鮮花蠟燭悼念。

市議會外的二戰紀念碑外拉起紅線，民眾到前獻花，擺放蠟燭和鮮花。（記者張庭瑜/攝影...
市議會外的二戰紀念碑外拉起紅線，民眾到前獻花，擺放蠟燭和鮮花。（記者張庭瑜/攝影）

市長羅霈霆表示， 當他得知事情發生時，與許多民眾一樣都是非常驚訝。尤其在農曆新年期間發生這樣的悲劇更讓人難過。希望民眾們在哀悼的同時，可以在這個艱難時刻團結一致，市議會所有成員會與所有遇難者及其家人和朋友同在。 並同時向受害者喊話，希望受害人及其家屬知道他們並不孤單。市議會會與警方一同合作確保居民的安全，並持續為受害者們提供所需資源。

民眾獻花時一度哽咽，路旁民眾主動抱住輕聲安慰。（記者張庭瑜/攝影）
民眾獻花時一度哽咽，路旁民眾主動抱住輕聲安慰。（記者張庭瑜/攝影）

民眾羅先生表示，自己住在東洛杉磯，在聽到這場悲劇時，感到特別難過，因此23日特別與太太開車過來獻花致意。他對這場悲劇並表示，雖然「美國憲法第二修正案」保障民眾的槍枝自由權，但也正因如此，讓全美陷於槍枝亂象中，希望這場悲劇可促使政府思考並修法改進。

蒙市市議會外的兩面旗幟都將至一半，弔念死者。（記者張庭瑜/攝影）
蒙市市議會外的兩面旗幟都將至一半，弔念死者。（記者張庭瑜/攝影）

民眾翟先生則表示，自己住在舞社附近不到五分鐘的車程處， 在聽到意外發生時，十分錯愕及難過。尤其是自己先前閒暇之餘都會到舞社與朋友放鬆。舞星也是許多華裔中老年人的社交場所，平日裡大家相處也都十分融洽，因此這次案件發生讓她感到悲傷。 

而一位曾在舞社練舞的西裔女士表示，自己在這間舞社練舞約一年，事發當天原本也要去練舞，但臨時有事選擇沒去。也因如此才躲過一劫，自己女兒更是緊抱著她說「還好你沒去」。 隨後該名女士於獻花後快速離去。

蒙特利公園市 洛杉磯 華人

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