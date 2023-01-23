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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

蒙市槍案10死 州眾議員培翠諾瑞斯 籲推槍械安全法案

記者蕭迪玉／爾灣報導
州眾議員培翠諾瑞斯(Cottie Petrie-Norris，圖右)應邀出席爾灣中文學校新年慶祝活動，與校長鍾幼蘭合影。（記者蕭迪玉／攝影）
州眾議員培翠諾瑞斯(Cottie Petrie-Norris，圖右)應邀出席爾灣中文學校新年慶祝活動，與校長鍾幼蘭合影。（記者蕭迪玉／攝影）

代表加州第73選區的州眾議員培翠諾瑞斯(Cottie Petrie-Norris)22日中午出席爾灣中文學校的農曆新年慶祝活動，她在接受本報採訪時說，聽到蒙特利公園市在除夕夜發生槍擊慘案的消息時，她感到無比的心痛與震驚，尤其是在亞裔正歡慶農曆新年之際，一個心中充滿仇恨的危險人物，加上手中持有槍械、子彈，可說是最致命的組合。她今年的首要工作目標之一，就是在州議會推動槍械安全法案，以保障加州居民能安居樂業，免於槍械泛濫的恐懼。

自2018年起即獲選為州眾議員的培翠諾瑞斯表示，她是加州州眾議院槍枝安全工作小組成員，曾起草多項法規以提高槍械安全，例如購槍前需通過的背景調查，預防槍枝暴力犯罪的限制令，加州的槍械安全及管制在全美國可算是名列前茅，然而聯邦的槍械管制法案也必須同步跟進，才能有效的遏止大屠殺式的槍擊慘案。

爾灣中文學校於21日及22日舉行慶祝農曆新年的園遊會及表演節目，培翠諾瑞斯22日應邀出席慶祝會，盛讚爾灣中文學校自1976年成立以來，致力於推廣多元文化的成果。

受到蒙特利公園市槍擊案的影響，爾灣市警局當日主動加派警力，在南海岸中華文化中心前駐守，以確保進出的師生及家長能安心慶祝農曆新年。

加州 爾灣 蒙特利公園市

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