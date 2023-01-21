聖蓋博市長、市議員 向康泰中心老人拜年

長者們和員工們表演了舞獅、合唱、京劇等節目。(康泰成人保健中心)

農曆新年將至，聖蓋博 市長丁言愉（Tony Ding）及市議員吳程遠（John Wu）20日上午來到康泰成人保健中心拜年，並為老人們帶來了蛋糕、拐杖、餐具等禮品。

當天的康泰成人保健中心被火紅的燈籠裝點得格外喜慶。長者們和員工們表演了自己精心準備的舞獅、合唱、京劇 等節目，以歌聲、舞姿和熱情慶賀農曆新年的到來。兩位市府民選官員為老人們帶來了蛋糕、拐杖、餐具等慰問禮品。在歡樂的氣氛中，康泰成人保健中心還為老人們新年加餐，有人表示，在「康泰大家庭」，他們感受到了比子女們還要關懷和專業的照護。 兩位市議官員為老人們分發蛋糕。(康泰成人保健中心)

丁言愉在致辭中代表市議會向老人們及工作人員拜年，並感謝大家關心市政。他表示，自己的母親也是90多歲的老人，他很能理解老人們的需求，重視老人們的福祉。聖蓋博市多年來致力於發展為一個尊老敬老的服務型社區，為長者們提供安全、便利和舒適的環境。

吳程遠也表示，他的祖父母也曾參加康泰保健中心的活動項目，他一來到這裡就感覺非常親切。他認為，孝順是一個人非常重要的品質，「老吾老，以及人之老；. 幼吾幼，以及人之幼。」是中華民族的傳統美德。