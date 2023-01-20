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兔年春節送禮 中式禮物有特色又實用

記者張宏／洛杉磯報導
Louits Vuitton的兔年絲巾。（品牌官網）
Louits Vuitton的兔年絲巾。（品牌官網）

兔年將近，很多華人發愁如何選購具有中式特色的禮物給親朋或外國友人，本期推薦四款具有中國新年風情的春節好禮，兼具中國文化美感和實用性。

LadyM聯合美樂蒂推出春節大紅禮盒套裝。LadyM真的懂中國傳統節日禮盒，這次春節請出三麗鷗超級可愛的美樂蒂，推出兩款禮盒套裝，一款是兔年春節禮盒，另一款是春節禮盒+紅豆千層蛋糕套裝。春節禮盒分成六層，營造了一個美樂蒂的3D場景。六個裝滿定製糖果的幸運抽屜，裡面是來自Lady M Bon Bon的限定糖果，口味有荔枝、柑橘、覆盆子等。禮盒還有一套華麗的美樂蒂春節紅包。搭配禮盒推出的紅豆千層蛋糕，將其招牌的千層蛋糕覆蓋上由北海道採購紅豆製成的的鮮紅豆糕點奶油，不僅甜甜蜜蜜，還喜慶紅火。

LadyM的兔年春節禮盒太喜慶了。（品牌官網）
LadyM的兔年春節禮盒太喜慶了。（品牌官網）

花西子中式粉黛，揚東方之美，助百年國妝。來自中國的小眾東方元素奢侈品化妝品牌，基於中國元素，視覺語言很有國風標誌性。例如其大熱的同心鎖口紅、四獸修容盤、玉養版空氣蜜粉等。不僅採用國風雕花等工藝設計包裝，配色和配方上也是按照中國古典記載的顏色，進行100%的還原和調配。目前該品牌已進軍美國市場，目標群體是那些對東方文化有興趣的女性群體，且配合當地市場對色彩的偏好，推出各種限定產品，希望在歐美美妝品牌強敵林立的美國市場展示東方之美。

花西子基於中國元素，視覺語言很有國風標識性。（品牌官網）
花西子基於中國元素，視覺語言很有國風標識性。（品牌官網）
花西子同心鎖口紅。（品牌官網）
花西子同心鎖口紅。（品牌官網）

Lego的搖錢樹和春聯。樂高太會拿捏華人的心了，這次推出價值25元的新春搖錢樹在沒發布前，不少華人就已虎視眈眈躍躍欲試了，果然發布後沒多久就斷貨了，目前在其他平台以兩倍以上的高價售出。只怪這款搖錢樹太投華人所好了，在中國文化裡，人們都相信搖錢樹能帶來富足、繁榮和好運。這款搖錢樹高六英寸，裝飾20個金桔、14個紅包和十個金幣。沒搶到搖錢樹也可選擇樂高剛發布的春節春聯裝飾，兩個方形春聯上有元寶、錦鯉、紅包及「招財進寶」祝福語，還有可拼砌的牡丹花，及「花開富貴」祝福語。作為春節禮物，別緻又有好彩頭。

樂高的搖錢樹一經推出就售罄。（品牌官網）
樂高的搖錢樹一經推出就售罄。（品牌官網）

Louits Vuitton的兔子周邊產品，其奢侈品把春節限定作為華人消費者流量密碼。LV2023年出全新生肖兔的主題產品，包括兔子擺件、鑰匙卡扣和圍巾等單品。LV將品牌吉祥物Vivienne進行特別改造，設計成兔子樣子。尤其是推出的兩款絲巾，一面是戴著LV棒球帽和手提包的兔子造型，一面是經典的交織字母圖案，採用100%絲綢材質，作為禮物送人，男女老幼皆宜。

Louits Vuitton的兔年產品。（品牌官網）
Louits Vuitton的兔年產品。（品牌官網）

華人 字母 2023

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