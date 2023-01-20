劉心淘醉心幾何學 膺雷傑納隆科學獎學者

研究幾何學有成果，劉心淘獲選雷傑納隆學者。 (受訪者提供)

在雷傑納隆科學獎（Regeneron STS）項目中，數學項得獎人相對少一些。今年，聖地牙哥 Torrey Pines高中的華裔 生劉心淘(Derek X Liu)脫穎而出，研究「精細混合細分中單純形的排列」（Arrangements of Simplices in Fine Mixed Subdivisions）有成果，膺選為STS學者。

幾何學（Geometry）是數學的一個基礎分支，主要研究形狀、大小、圖形的相對位置等空間區域關係，以及空間形式的度量。劉心淘介紹他的研究項目，一個邊長為n的正單純形，可以細分為多個多胞形，每個多胞形都是一個單位單純形的一些面的「閔可夫斯基之和」（Minkowski sum）。幾何學已經表明，恰好有n個這些單元格必須是單純形，並且它們的位置必須處於「展開」（spread-out）排列。

在他的研究中考慮了這些問題，即單純形的每個展開排列，是否都可以擴展到這樣的細分，尤其是在三維情況下。劉心淘證明了這些排列的特定類別，即那些向下投影到二維展開排列的排列，都延伸到一個細分。

由於劉心淘的研究項目是數學，而且與導師進行了虛擬會議，因此大流行並沒有真正阻礙該研究項目的進展。然而，PRIMES會議通常是學生展示他們項目的面對面機會，但在疫情 期間改為在線舉行。

劉心淘表示，他很榮幸被任命為STS學者，該項榮譽會激勵他繼續在廣闊的數學領域留下印記。他已經申請了幾所數學項目一流的大學，打算主修數學，希望從事數學相關的專業。