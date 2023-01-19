職業移民eb-2本財年進度 預料愈來愈慢

有移民律師表示，未來拿綠卡所需時間可能更久。（美聯社）

對於很多中國大陸民眾來說，綠卡 申請是心頭刺。除了與公民結婚或特殊人才等較快可拿到綠卡，一般人的職業移民一等就是好幾年。而最常見的eb-2、eb-3職業移民排期，近一年更是只前進了約三個月，令不少民眾很焦慮。有移民律師指出，eb-2、eb-3類別在本財年很有可能不再有大幅前進，未來職業移民道路只會更慢。

來自大陸的陶先生表示，2021年1月時，移民局 發布的當年2月eb-2排期到2019年3月，他的排期是2019年9月。眼看只有差半年就排到了，陶先生當時看到了希望。但一年過去了，陶先生的希望變成失望，因為直到目前最近的排期，也就是2023 年2月，eb-2只前進了三個月，到2019年6月8日。

陶先生說，原本樂觀的認為一年前進六個月不是問題，結果只前進了三個月。其實，陶先生原來的樂觀不無道理。根據移民局每月公布排期的紀錄，在2021年7月至12月間，eb-2前進了一年的時間，令不少民眾欣喜，但2022年一整年却只前進了三個月。

對此，移民律師許俊良說，就目前的形式，2023財年（2022年10月至2023年10月）eb-2和eb-3不會有太大幅度的前進。近幾年國會有通過法案，授權移民局將其他沒用完的綠卡名額勻給職業移民，職業移民因此收益，得以大幅前進，不過今年國會並沒有通過這樣的法律，導致今年職業移民前進緩慢。

許俊良認為，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）當選聯邦眾議院議長，他對移民政策的保守態度恐在未來幾年讓綠卡利好政策寸步難行，可以預見未來幾年排期只會越來越慢。

針對近期大科技公司裁員，是否會減輕當前綠卡申請進度壓力？許俊良表示，科技公司大部分的裁員崗位在HR等文職工作，這種崗位的員工一般都有綠卡或是公民，因此對目前的綠卡辦理進度影響不大，即使有影響，也是在一年之後。

在全球新冠疫情影響下，想要移民來美的民眾越來越多，但移民美國的途徑和選擇很有限。許俊良稱，最常見的職業移民eb-2、eb-3，按照目前的辦理速度，平均需等4.5至5年。如果只有學士學位，只能走eb-3的民眾，等待時長為5.5年至6年。