我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

拜登上任後 賓大疑收千萬捐款「來自中國和香港金主」

職業移民eb-2本財年進度 預料愈來愈慢

記者王若然／洛杉磯報導
有移民律師表示，未來拿綠卡所需時間可能更久。（美聯社）
有移民律師表示，未來拿綠卡所需時間可能更久。（美聯社）

對於很多中國大陸民眾來說，綠卡申請是心頭刺。除了與公民結婚或特殊人才等較快可拿到綠卡，一般人的職業移民一等就是好幾年。而最常見的eb-2、eb-3職業移民排期，近一年更是只前進了約三個月，令不少民眾很焦慮。有移民律師指出，eb-2、eb-3類別在本財年很有可能不再有大幅前進，未來職業移民道路只會更慢。

來自大陸的陶先生表示，2021年1月時，移民局發布的當年2月eb-2排期到2019年3月，他的排期是2019年9月。眼看只有差半年就排到了，陶先生當時看到了希望。但一年過去了，陶先生的希望變成失望，因為直到目前最近的排期，也就是2023年2月，eb-2只前進了三個月，到2019年6月8日。

陶先生說，原本樂觀的認為一年前進六個月不是問題，結果只前進了三個月。其實，陶先生原來的樂觀不無道理。根據移民局每月公布排期的紀錄，在2021年7月至12月間，eb-2前進了一年的時間，令不少民眾欣喜，但2022年一整年却只前進了三個月。

對此，移民律師許俊良說，就目前的形式，2023財年（2022年10月至2023年10月）eb-2和eb-3不會有太大幅度的前進。近幾年國會有通過法案，授權移民局將其他沒用完的綠卡名額勻給職業移民，職業移民因此收益，得以大幅前進，不過今年國會並沒有通過這樣的法律，導致今年職業移民前進緩慢。

許俊良認為，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）當選聯邦眾議院議長，他對移民政策的保守態度恐在未來幾年讓綠卡利好政策寸步難行，可以預見未來幾年排期只會越來越慢。

針對近期大科技公司裁員，是否會減輕當前綠卡申請進度壓力？許俊良表示，科技公司大部分的裁員崗位在HR等文職工作，這種崗位的員工一般都有綠卡或是公民，因此對目前的綠卡辦理進度影響不大，即使有影響，也是在一年之後。

在全球新冠疫情影響下，想要移民來美的民眾越來越多，但移民美國的途徑和選擇很有限。許俊良稱，最常見的職業移民eb-2、eb-3，按照目前的辦理速度，平均需等4.5至5年。如果只有學士學位，只能走eb-3的民眾，等待時長為5.5年至6年。

移民局 綠卡 2023

上一則

世界晚報／直升機撞幼兒園墜毀 18人喪生涉烏多名高官

延伸閱讀

國債明日觸頂 調高舉債上限? 麥卡錫、拜登過招

國債明日觸頂 調高舉債上限? 麥卡錫、拜登過招
麥卡錫上台恐引爆中美、台海關係？專家：定論為時尚早

麥卡錫上台恐引爆中美、台海關係？專家：定論為時尚早
拜登接受麥卡錫邀約 2月7日赴國會發表國情咨文

拜登接受麥卡錫邀約 2月7日赴國會發表國情咨文
麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案 「明白黨員希望這麼做」

麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案 「明白黨員希望這麼做」
拒叫捏造履歷的桑托斯下台 麥卡錫：選民選他來服務

拒叫捏造履歷的桑托斯下台 麥卡錫：選民選他來服務
麥卡錫復仇 將多位民主黨眾議員逐出重要委員會

麥卡錫復仇 將多位民主黨眾議員逐出重要委員會

熱門新聞

好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

2023-01-15 17:11
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
金正恩當面揭露美軍斬首計畫 龐培歐急智化解尷尬場面

金正恩當面揭露美軍斬首計畫 龐培歐急智化解尷尬場面