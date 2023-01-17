我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

台桌排球世界巡迴賽向洛城愛好者招手 1月20日報名截止

記者啟鉻／洛杉磯報導
美國華人體育家協會與台桌排球世界巡迴賽主辦者15日舉辦培訓時合影。（高勝提供）
美國華人體育家協會與台桌排球世界巡迴賽主辦者15日舉辦培訓時合影。（高勝提供）

為迎接1月27至29日在洛杉磯會展中心舉行的首屆台桌排球世界巡迴錦標賽（Teqvoly World Tour, Los Angeles-1st stop )，賽事主辦者聯手美國華人體育家協會，15日午後於格蘭杜拉市Citrus College 體育館，舉行了華人社區愛好者普及與示範培訓演練活動。提醒愛好者若有意願參加賽事，儘快報名，截止日是1月20日。

當天雖然下雨，但仍有部分愛好者興致勃勃前來參加。除有賽事組織者和來自匈牙利的專業台桌排球運動員，美國華人體育家協會會長李樺，理事長高勝，前國家男排運動員張小平、周鴻、謝文旻，以及 Ryan king都到現場，還有附近城市慕名而來的排隊愛好者們。組織者介紹完比賽規則和這項運動特點外，專業運動員現場做了示範展示。

台桌排球運動從創立至今時間不長，但在歐美很快流行，正爭取列為2028年洛杉磯奧運會項目。

美國華人體育家協會希望邀請洛杉磯地區華人排球愛好者，兩人自動組隊，報名參加1月27至 29日洛杉磯市會展中心舉行的台桌排球世界巡回賽，報名截止日1月20日。男隊女隊分別決出名次，獎金豐厚。有興趣的排球愛好者均可報名。

若想知道更多信息，可上網https://www.teqvoly.org/events/competitions/teqvoly-world-tour-2023。

華人 洛杉磯 運動員

上一則

世界晚報╱華男遇步槍團夥洗劫 嚇人搶劫畫面曝光

下一則

玉兔迎春歲月新 中國信託銀行與世報一同歡慶春節

延伸閱讀

洛城新語／警察接連遭到殺害 什麼原因？

洛城新語／警察接連遭到殺害 什麼原因？
憂復陽 官建議：體育中考男生1000米、女生800米跑暫停

憂復陽 官建議：體育中考男生1000米、女生800米跑暫停
台桌排球巡迴賽 LA月底開打

台桌排球巡迴賽 LA月底開打
洛城新語／中國特斯拉車主該不該退差價

洛城新語／中國特斯拉車主該不該退差價
洛城新語／共和黨不團結 拜登連任穩了？

洛城新語／共和黨不團結 拜登連任穩了？
排球星二代打進柏克萊加大 學雜費校方全包

排球星二代打進柏克萊加大 學雜費校方全包

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能