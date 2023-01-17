台桌排球世界巡迴賽向洛城愛好者招手 1月20日報名截止

美國華人體育家協會與台桌排球世界巡迴賽主辦者15日舉辦培訓時合影。（高勝提供）

為迎接1月27至29日在洛杉磯 會展中心舉行的首屆台桌排球世界巡迴錦標賽（Teqvoly World Tour, Los Angeles-1st stop )，賽事主辦者聯手美國華人 體育家協會，15日午後於格蘭杜拉市Citrus College 體育館，舉行了華人社區愛好者普及與示範培訓演練活動。提醒愛好者若有意願參加賽事，儘快報名，截止日是1月20日。

當天雖然下雨，但仍有部分愛好者興致勃勃前來參加。除有賽事組織者和來自匈牙利的專業台桌排球運動員 ，美國華人體育家協會會長李樺，理事長高勝，前國家男排運動員張小平、周鴻、謝文旻，以及 Ryan king都到現場，還有附近城市慕名而來的排隊愛好者們。組織者介紹完比賽規則和這項運動特點外，專業運動員現場做了示範展示。

台桌排球運動從創立至今時間不長，但在歐美很快流行，正爭取列為2028年洛杉磯奧運會項目。

美國華人體育家協會希望邀請洛杉磯地區華人排球愛好者，兩人自動組隊，報名參加1月27至 29日洛杉磯市會展中心舉行的台桌排球世界巡回賽，報名截止日1月20日。男隊女隊分別決出名次，獎金豐厚。有興趣的排球愛好者均可報名。

若想知道更多信息，可上網https://www.teqvoly.org/events/competitions/teqvoly-world-tour-2023。