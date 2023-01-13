春節近財不露白 遇劫捨財保命

洛杉磯縣警局天普分局趙警官（右一）和劉警官（左）提醒民眾春節時財不露白。（記者張庭瑜／攝影）

農曆春節將到來，洛杉磯 縣天普 市（Temple City）暨羅斯密（Rosemead）警分局1月9日（周一）為了讓民眾安心歡度年節，特別在警局開心發表一系列過年小指南，並貼心提醒民眾「錢不露白」、「性命為重」等。

警佐馬爾克斯(John Marquez ) 表示，由於農曆春節將到，相信很多民眾在開心度兔年時，也會準備紅包分發給親友。但也因如此，也加大歹徒有機可乘的機率，因此警方希望叮嚀幾點事項。

警方希望民眾從銀行或任何建築離開到車子的路上，事先觀察有無可疑人物，並仔細觀察周遭環境，一旦有任何「可疑」或「令人擔心」的人事物出現，建議停留原地，或折返銀行內，直到可疑人物離開後，再返回車內。民眾也可要求建築內的保安、警員或朋友等人一起走到車前。

馬爾克斯強調，這些看似日常的舉動，卻也是近期遭搶的實際案例，一些歹徒都在銀行周遭伺機埋伏下手，希望民眾不要掉以輕心。

第二件事為車內留有貴重物品。馬爾克斯表示，一些民眾近期在巴沙迪那（Pasadena）或比佛利山 （Beverly Hills）等地遊玩時，誤以為當地較安全，而將自身貴重物品放置車內。最後慘遭歹徒打破車窗，竊走物品。他希望民眾不要給歹徒留下任何機會。

第三件事是警方想提醒民眾，不要帶著大筆金額出街旅遊，通常這為歹徒下手的最好時機。若真不幸慘遇劫匪，也希望性命為重，放棄遭搶財產，千萬不要因小失大。

馬爾克斯並提醒，若轄區內的居民發生任何緊急狀況，請第一時間致電警方，警局內有擅長中文、普通話等多語言的警員，都能在第一時間為民眾即時服務。而任何案件發生，警方也會第一時間調看當地所有的監視器畫面，保證為民眾抓出歹徒，希望民眾能放心致電。