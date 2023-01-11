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暴雨中受困126公路 司機多人獲救

洛杉磯訊
被困道路上車輛。（CHP）
被困道路上車輛。（CHP）

連日強降雨導致范杜拉縣（Ventura County）126號公路上在9日夜間，部分路段泥漿碎石匯集，多位駕駛困在車中無法前行，多虧救援人員及時施救才脫困。截至10日上午，126號公路仍交通限制。

據KTLA報導，加州公路巡警局（CHP）宣布9日晚126號公路交通限制，限制通行的路段還包括Fillmore市界段至Fairview Canyon的道路。CHP表示，在9日晚，多輛車因道路滿是泥漿碎石，無法前行，這些車輛還有半掛卡車。

截至10日上午，路上已經積水六至八吋，滿是由碎石泥土混合成的泥漿，有的地方甚至至少三呎深。據悉，由於公路關閉的路段長達兩英里，導致數十名駕車通勤人士困在車中無法返家。受困卡車駕駛馬加納（Luis Magana）告訴KTLA記者，如果無法回家，他準備一整夜都待在車上。他說：「所有道路都受阻，所以只好待在Santa Paula，很想儘快返家，但恐怕當晚是不允許了。」

CHP表示，會在9日夜間，讓所有駕駛脫困，也不會讓他們在126公路上過夜。截至發稿，所有被困司機已經離開126號公路。

目前CHP尚未宣布，交通限制的126公路路段，將在什麼時候恢復交通。

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