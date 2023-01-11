世報年節展╱福爾摩沙小分隊 舞蹈串燒台灣味

福爾摩沙小分隊的成員們。（受訪者提供）

世界日報和蒙特利公園 市政府等單位合辦的年節展，將在1月21和22日盛大舉行。新興舞團福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew)也將亮相年節展，並帶來精彩紛呈的舞蹈串燒表演。

福爾摩沙小分隊是一個台灣流行舞樂團，2022年初成立，該舞團宗旨為推廣台灣製作的流行音樂，讓更多人認識和喜歡台灣的文化。舞團每月周三會在台灣會館提供免費課程，本次年節展舞團要表演的節目就是2022年末學習的三首歌，分別是張惠妹的「Bad Boy」、周杰倫的「Mojito」、以及潘瑋柏和張韶涵合作的「快樂崇拜」。

舞團成員大多是成年上班族，是一群熱愛舞蹈和T-POP（台灣流行音樂）的志同道合之人。目前成員雖以台灣人為主，但舞團歡迎各族裔和不同背景的舞蹈愛好者加入。

舞團園長高欣宜是現任北美洲台灣商會聯合總會青商部會長，在華人保險 經紀公司擔任運營總裁，平時熱愛音樂和舞蹈。除了帶領福爾摩沙小分隊，還在其他舞團表演韓國流行樂（K-POP）和民俗舞蹈等。

新的一年，福爾摩沙小分隊希望能學習更多台灣流行樂舞蹈，同時計畫在不同的地方演出，讓更多人感受到台灣流行樂和台灣文化的魅力。