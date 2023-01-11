「不該忘的歷史」 中國二戰期間曾庇護2萬猶太人
講述二戰期間中國人和猶太人友誼和承諾的書籍「莎拉的影子」，日前在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦新書發表會，現場座無虛席。不僅有眾多對這段歷史感興趣的華人，也有猶太人社區的代表參與。
現場聚集了華人和猶太人代表，一起欣賞和演唱猶太人的歌曲。新書「莎拉的影子」作者劉祥，也是南京浩劫期間美國英雄紀念館的企劃總監。他表示，他寫這本書最大的理由是，這是一段中國的歷史，且不為人知。他想把這段中國人在上海幫助和庇護2萬多名猶太人的故事，讓更多人知道，這段歷史不應該被遺忘。
該書不僅展示了中國人一諾千金的美德，且展示了在自身危難的時刻，中國人依然幫助當時受迫害的猶太難民的英勇無私。他之前一直在收集猶太人在上海的回憶錄，但是在疫情期間才有時間和動力著手這本書的創作，並在去年11月在台灣出版印刷後抵達洛杉磯。
他說，書中包含前後兩段內容，前段「青銅名單牆」為小說體，從上海猶太難民紀念館建立猶太難民倖存者名單牆，引發一個真實的歷史故事，來自中國三代人歷經70年秉持一個承諾，幫一名猶太朋友保存2000本書籍的感人故事。
後段「莎拉的影子」為劇本題材，為未來改編舞台劇及影視作品為藍本，講述一個美國猶太人組成的觀光團到上海參觀猶太難民紀念館時，團員莎拉回憶當年她到達上海後的種種親身經歷，講述在1939年後的上海，猶太青年如何不堪忍受日本的暴虐，組成反抗組織，和中國青年聯手反抗法西斯的故事。其中中國青年瑞德為保護薩拉而壯烈犧牲，留下永恆的追念。
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