「不該忘的歷史」 中國二戰期間曾庇護2萬猶太人

講述二戰期間中國人和猶太人友誼和承諾的書籍「莎拉的影子」，日前在洛杉磯僑教中心舉辦新書發表會，作者劉祥發表講話。（記者張宏／攝影）

講述二戰期間中國人和猶太 人友誼和承諾的書籍「莎拉的影子」，日前在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦新書發表會，現場座無虛席。不僅有眾多對這段歷史感興趣的華人 ，也有猶太人社區的代表參與。

現場聚集了華人和猶太人代表，一起欣賞和演唱猶太人的歌曲。新書「莎拉的影子」作者劉祥，也是南京浩劫期間美國英雄紀念館的企劃總監。他表示，他寫這本書最大的理由是，這是一段中國的歷史，且不為人知。他想把這段中國人在上海幫助和庇護2萬多名猶太人的故事，讓更多人知道，這段歷史不應該被遺忘。

該書不僅展示了中國人一諾千金的美德，且展示了在自身危難的時刻，中國人依然幫助當時受迫害的猶太難民的英勇無私。他之前一直在收集猶太人在上海的回憶錄，但是在疫情期間才有時間和動力著手這本書的創作，並在去年11月在台灣出版印刷後抵達洛杉磯。

他說，書中包含前後兩段內容，前段「青銅名單牆」為小說體，從上海猶太難民紀念館建立猶太難民倖存者名單牆，引發一個真實的歷史故事，來自中國三代人歷經70年秉持一個承諾，幫一名猶太朋友保存2000本書籍的感人故事。