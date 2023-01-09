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旅遊巴士60號公路車禍 3人就醫

記者啟鉻／洛杉磯報導
車禍現場。（NBC）
車禍現場。（NBC）

南加一輛旅遊巴士7日傍晚在鑽石吧市（Diamond Bar ）附近60號公路上發生車禍，導致交通大塞車，有三人送醫。洛縣消防局值班調度主管彼特曼（Michael Pittman）表示，最新進展並不清楚，也未透露旅遊巴士是否屬於華資公司，及傷者是否有亞裔

據NBC報導，事故發生在7日傍晚5時17分，位於60號公路靠近鑽石吧市路段西向線，在鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）東邊。有一輛旅遊巴士與另兩輛車在西向線左邊線道發生碰撞，三人受傷送醫。

據NBC稱，車上大約有50名乘客，受傷的三人中，其中一人是孩童。

因為這起車禍，當晚約6時西向線道交通限制，並因旅遊巴士無法前行，車上旅客下車離開公路，車禍也導致現場交通大擁堵。電視媒體拍攝的現場畫面顯示，下車旅客排成一隊，有秩序地在60號公路鑽石吧大道出口離開。西向線第三和第四線道在晚6時16分時交通恢復，其它線道在晚上6時57分時解除交通限制。

據加州公路巡警局（CHP）表示，一輛重型拖車到達現場，將無法行動的旅遊巴士順利拖走。

洛杉磯縣消防局值班調度主管彼特曼表示，有三人受傷送醫。記者詢問他傷者的族裔背景以及其他資訊時，彼特曼並未透露傷者是否是亞裔。也未說明涉事旅遊巴士是否屬於華資公司。至於三名傷者最新情況，他也表示不清楚。

鑽石吧市華裔市長周柏華被問及這起交通事故時說，他也是看到新聞才知道有這麼回事，且尚未有來自警方的任何消息，也不知道是否有乘客來自鑽石吧市。

鑽石吧 車禍 亞裔

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