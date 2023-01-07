特斯拉股票暴跌 想抄底可再觀望

有華人買特斯拉股票，虧損超60%。（讀者提供）

曾經廣受追捧，風光一時的特斯拉股票 在2022年迎來滑鐵盧，一年期間跌幅高達70%。不少華人 投資者血虧，虧損幅度甚至高達60%以上。那麼如今的特斯拉股票已經處於谷底了嗎？是否可以抄底買入？對此有證券專家表示，最好持觀望態度，除了公司本身的管理問題外，2023年經濟大環境不利於汽車股的成長。

視頻來源：世說新聞製作小組

從2020年新冠疫情開始，特斯拉股價可謂一路長紅，是證券市場上「最靚的仔」。令人沒想到的是，2022年特斯拉股價急轉直下，跌幅超過70%，讓許多華人投資者哀嚎。有華人投資者，看到特斯拉此前股價不斷上漲，也加入這股投機大潮，結果目前的虧損額度高達60%。該華人說，現在都不想打開證券買賣軟體，每次看到虧損幅度，都很扎心。

還有加州華人在社群媒體上打趣說，當年該買蘋果股票，結果買了蘋果手機；如今油價這麼高，應該買特斯拉汽車，結果買的卻是特斯拉股票，看來是與增值的資產徹底無緣。有部分華人投資者，在社交媒體上發出虧損圖，有人竟慘虧约70%，30萬元的投資，虧掉21萬元。不過如此巨額虧損還是比較少見，多數華人分享的虧損圖，都是在幾萬元。

那麼華人是否應該趁現在加倉特斯拉股票？曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦，建議投資者持謹慎觀望態度。他說，可以看馬斯克是否有真正的工作投入，近一年間特斯拉在下跌過程中，他就表示需要觀望，不急入場。12月時，特斯拉已經跌了50%，那時很多人覺得可以去買，但後面跌的更多。他說，一定要看公司的情況，看馬斯克是否可以將工作專注在特斯拉上。不過特斯拉依舊是汽車股中的優質股，其自駕技術和電池都優於同行不少業者。

另一位不願透露姓名的基金經理指出，特斯拉股票2023年是否看漲，除了自身因素外，還要看經濟大環境。在目前通貨膨脹，經濟不景氣的大環境下，他不看好明年的汽車市場，因此建議少持有汽車股。不過特斯拉仍算是優質企業，以長期持有為前提，仍然可以購買，但是想要重演2020年的暴漲投機牟利，基本就沒有可能了。該華人基金經理強調，特斯拉此前的暴漲，其實主要與馬斯克的個人炒作有關，早已脫離公司的實際估值，2022年出現大跌一點也不奇怪。

特斯拉股票在2022年一整年暴跌高達72%，分析人士指出，從宏觀角度看，今年經濟不確定性對標準普爾500指數造成了巨大衝擊，導致該基準指數螺旋式下跌，進入熊市。

但更多分析都指向了作為首席執行官馬斯克的失職，自從馬斯克宣布收購推特後，引發了對推特的諸多爭議，特斯拉股票隨著收購過程一路暴跌，而馬斯克的關注重心也發生了轉變。他出售了幾十億元的特斯拉股份，為Twitter 交易提供資金，其中包括本月早些時候出售的36億元。他甚至還將自己的推特簡介改成了「推特領導人」（Chief Twit）。