不出門就能看診拿要 慈濟「智慧藥箱」獲CES青睞

拉斯維加斯2023年「消費電子展」，慈濟醫院癌症研究團隊介紹創新 醫療科技「智慧藥箱」。（慈濟提供）

台灣花蓮慈濟醫院癌症 研究團隊與國家實驗研究院儀科中心合作開發的「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」，1月5日在美國拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦的2023年「消費電子展」（CES）中，於「台灣科技新創基地」（TTA）展攤登場，向來自全球173個國家超過10萬名的廠商代表和業界人士，介紹這項蘊含證嚴法師慈悲理念的創新醫療科技，藉此向產業菁英分享慈濟「人本醫療，尊重生命」宗旨的里程碑。

「證嚴上人一直關注著偏鄉和醫療資源不足社區的醫療需求，為解決偏鄉的醫療不便與用藥不安全的問題，慈濟與國科院儀科中心合作開發的『智慧藥箱』，將可透過遠距視訊診療、當場調配適症藥包，以及透過雙向鏡頭遠端掌握病患用藥的模式，記錄病患的健康變化與是否確實用藥的資訊。」

赴美參展的台灣花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠指出：「智慧藥箱在2021年曾獲得第18屆國家新創獎的『臨床新創獎』，2022年因持續改進感應器與提升診療感知能力，又再度獲頒國家新創獎的『新創精進獎』。此外，智慧藥箱已將在台灣花蓮縣進行場域驗證。」

慈濟拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲指出：「本地精通英語的志工協助參展團隊向來觀展的來賓，介紹和解說智慧藥箱的創新與獨特之處。」慈濟美國總會執行長曾慈慧帶領團隊，從南加州 遠道來此陪伴，她認為：「人口老化不只在台灣，美國各族裔對醫療的需求也越來越大，透過這項全球性的展覽，這項以人為本的創新醫療產品，將透過進駐社區老人院、老人公寓、醫院，幫助長者們更便利的維護個人健康。」

「這項產品真是太方便！病患不需要出門就能看診，並拿到適合身體狀態的藥品，若能大規模推廣開來，一定能解決很多長者求醫購藥的困擾。」來自西雅圖在科技工作工作的托索里尼（Silvia Tosolini），非常讚許智慧藥箱的創新概念。以色列媒體工作者邁納默（Itamar Mainemer）來到慈濟展攤拍攝藥箱運作，他認為：「這個藥箱可以監督病患用藥，有助維護社區整體健康。」