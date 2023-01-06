華人居民多…巴沙迪那市租金管控生效 反對者提告

巴沙迪那市以54%比例通過了租金控制H提案。該提案限制租金漲幅，降低租金並提供房客被驅逐的保護。（本報檔案照）

在2022年11月8日的選舉中，洛杉磯 縣華人不在少數的巴沙迪那市（Pasadena）選民，以54%比例通過了租金 控制H提案。該提案限制租金漲租幅、降低租金並保護房客被驅逐時的權益。提案已於去年12月22日生效，提案產生的漣漪效應在新年伊始出現，房東 和房客都在極力配合適應當中。

該提案在巴沙迪那市議會批准選舉結果的幾天後，加州公寓協會就向洛杉磯高等法院提交請願書，尋求初步禁令，以阻止該措施實施。但這項行動並沒有阻止新法生效，據悉，洛杉磯高等法院已訂3月30日開庭，聆聽兩造的說法。

該提案是由數百名志工經過數個月，在零售連鎖店外與Lake路外面進行請願活動後，成功收集到1萬5352個簽名提交市府，經核實後，在去年11月的選票上，才出現租金控制（rent control）的H提案；由選民對租金控制和「正當理由」憲章修正案（just cause charter amendment）進行投票。

該提案主要是將租金漲幅限制在消費者物價指數年度漲幅的75%，建立巴沙迪那出租房屋委員會，來實施和執行新的租金管制規定，同時提供有關「正當理由」驅逐指導方針等。

支持者表示，擬議的憲章修正案，將替租戶提供強而有力的保護，根據該市2021-2029年住房要素草案（Draft Housing Element），他們認為這有益於一個57%家庭為承租戶的城市。

該提案的重要內容尚包括租金回滾（Rent rollback）：租戶所住的房子若是在 1995年2月1日之前蓋的，且不是共渡公寓或為一塊土地上唯一的房子，可以繼續支付2021年5月17日前被收取的租金，不管在那以後租金是否曾調漲。 房東若想從 2021年5月17日起增加房租，需要提前30天通知租戶。對於在該日期之前搬入的租戶，房東最多只能增加6%的租金。對於在該日期之後搬入的租戶，允許的房租漲幅在0.5%到5%之間，具體取決於他們入住的確切月份。

重要內容尚有驅逐保護（Eviction protections）：房東驅逐房客將需要正當理由，例如租戶不支付租金或以某種方式違反租約。 發出驅逐令的房東，將需要提供搬遷援助。

此外，該市將成立新的租賃登記處（New rental registry），來跟蹤數據，包括誰擁有房產、收取多少租金以及是否提出任何投訴。

反對該提案認為，現在租金低於市場，會影響房產銷售，且若漏水或空調壞了，房東可能沒有足夠的儲備金維修，因為他們並沒有收取與市場上相當的租金。