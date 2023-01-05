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洛杉磯中產階級 年收最少要5.5萬

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
在加州想要步入中產階級，比全國水平高很多。（Getty Images)
在加州想要步入中產階級，比全國水平高很多。（Getty Images)

加州的生活成本很高，眾人皆知，那麼一年要掙到多少錢，才能夠跨入中產階級隊伍呢？最新數據顯示了加州幾個城市2021年的「中產階級」標準。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）的數據，美國中產階級在過去五年中有所縮減。自1971年達到61% 的頂峰以來，越來越多的美國人進入了高收入或低收入階層。 從那時起，中產階級人數減少了約50%。

關於什麼是「中產階級」，有許多有爭議的定義，但根據丕優研究中心說法，定義為收入在美國家庭收入中位數的三分之二到兩倍之間的人。根據美國人口普查局2021年數據，中產階級的門檻為為7萬784元。也就是說，在美國，如果年收入能夠達到4萬7189元和14萬1568元之間，就被認定為中產階級，不過在不同城市，由於生活成本波動很大，標準也各不相同。

在加州的洛杉磯、長堤（Long Beach）和橙縣安那罕（Anaheim）等城市來說，如果一年能賺夠5萬5000 元，就能算得上是中產階級。 不過，由於對住房的高需求和低供應，這些南加大都市的租金或抵押貸款將迅速吞噬低端中產階級的收入。在這幾個地方，低中產階級收入標準為5萬5000元，高中產階級收入標準為16萬5000元。

而在河濱（Riverside ）、聖伯納汀諾（San Bernardino）和安大略市(Ontario)，中產階級的標準相對就低一些，低中產階級收入的門檻為5萬1000元，高中產階級收入標準為15萬4000元。

在聖地牙哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴( San Diego-Chula Vista-Carlsbad )地區，中產階級標準比洛杉磯及周邊地區要高，低中產階級收入為6萬1000元，高中產階級收入為18萬2000元；在舊金山-奧克蘭（Oakland）-柏克萊（Berkeley）地區，中產階級收入要求最高，低中產階級收入需年薪7萬7000元，高中產階級收入則需年薪23萬2000元。不過，在灣區（Bay Area）即使有年收入23萬2000元的高收入，依舊只能算是中產階級。

加州 洛杉磯 低收入

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